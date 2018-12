Gigi Becali, atac sexist în direct la TV: "Fotbalul feminin este împotriva lui Dumnezeu! Femeia a fost făcută pentru bărbat!" + alte 7 derapaje totale

13:00

Gigi Becali a dezvăluit azi că FCSB a transferat un fundaș central, dar nu a dat numele jucătorului. În plus, patronul roș-albaștrilor a dat detalii despre mutările pe care le va face în iarnă și despre vânzarea atacantului francez Harlem Gnohere, 31 de ani."Am luat un fundaș central. O să vedeți în iarnă. Nu are rost să vorbim acum. Iau doi fundași centrali. Nu am găsit atacantul, dar sigur îl iau.Harlem Gnohere nu știu dacă pleacă. ...