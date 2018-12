Ce i-a făcut Adela Popescu lui Radu Vâlcan: ”Cu ce m-am trezit aici, iubita mea??” VIDEO

08:40

Aurel Gherghel s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. A fost unul dintre cei mai importanți organizatori de evenimente din anii ’70-’80 din România. De numele său se leagă cariera celor mai importanți artiști rock, folk și jazz. Gherghel s-a născut la Sibiu, în 1939. A absolvit Facultatea de Electromecanică din Timișoara, […] The post Doliu în muzica românească. A murit înainte de Sărbători. Gheorghe Gheorghiu a făcut anunțul trist appeared first on Cancan.ro.