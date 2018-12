Declarație ÎNGRIJORĂTOARE de la BNR: “Am aflat și noi odată cu toată lumea”

12:20

„Putem sa facem si noi ca in Vanuatu? Daca aceasta este singura solutie sa scapam de restul necazurilor pe care le aduce asupra tarii disperarea unui om? Chiar si in Vanuatu masurile economice anuntate in urma cu doua zile de Guvern ar fi considerate de un populism si o imbecilitate inacceptabile / le-a aplicat doar Hugo Chavez in Venezuela si ati vazut ce a iesit ! PS - pensiile vor fi inghetate de la 1 Ianuarie ( pana in Septembrie spun guvernantii - vedem atunci daca nu cumva au mintit din nou) / in schimb de la 1 Ianuarie cresc cu aprox. 9% indemnizatiile demnitarilor si alesilor la nivel central si local. Asta este social - democratia “model CJ Teleorman”! sigur in Vanuatu s-ar rusina sa faca asa ceva!”, scrie Ponta pe Facebook.