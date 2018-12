Un concurs de făcut turtă dulce îi scoate-n cale iubirea adevărată

10:50

Invitat la ediția specială de Crăciun a emisiunii ”CulTOUR”, actorul Alin Gheorghișan a mărturisit că are un obicei la care ține: împodobește bradul din curtea casei sale atât de Crăciun, cât și de... Paște. Cum anume, aflați din interviul acordat emisiunii ”CulTOUR”, prezentată de Criss și Vlad și difuzată zilnic de postul Happy Channel, de la ora 17.30 (în reluare, de la 23.00) - Care e cea mai frumoasă amintire din copilărie de Crăciun. • - Am multe amintiri. Crăciunul copilăriei nu-l poți co...