Becali se revoltă după ideea lui Rednic: "Bate câmpii! Cum să dau banii mei la câini?" » Explică motivul surprinzător pentru care se teme de Dinamo în play-off

La GSP LIVE, Dan Idita a vorbit despre incidentul pe care l-a avut în 2013 cu Marian Rada, care era antrenorul Rapidului, pe care l-a jignit.Vezi în VIDEO ce a spus Idita despre scandalul avut cu Marian Rada "Domnul Dragomir mi-a spus «Avocatul diavolului». Nu am înțeles de ce am fost numit «Avocatul tomberoanelor».Am greșit când am spus ce am spus de Rada. E o greșeală mare a mea. Mi-am dat seama de atunci. ...