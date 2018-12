Putin condamnă crearea unei Biserici independente în Ucraina

15:30

UPDATE ORA 15.09 Moţiunea de cenzură intitulată "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!", iniţiată de PNL, USR şi PMP, a fost respinsă joi de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.Liderul deputaţilor PSD Daniel Suciu a menţionat că au votat "pentru" 161 de parlamentari şi 3 "împotrivă". Pentru a putea fi adoptată, moţiunea avea nevoie de minim 233 de voturi în favoarea sa.Parlamentarii de la PSD, ALDE şi UDMR au fost prezenţi în sală, dar nu au votat. AGERPRES/(AS - autor: Dana Piciu, editor: Mihai Simionescu) UPDATE ORA 15.06 Băsescu către Şeban Nicolae: Eşti copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni Senatorul PMP Traian Băsescu şi senatorul PSD Şerban Nicolae au avut joi un schimb de replici, după ce social-democratul a spus despre Raluca Turcan că ar fi făcut studii la Moscova."În urmă cu nişte ani se spunea că cine a stat mulţi ani la ruşi nu poate gândi ca Bush. Păi, avem în Parlament pe cineva care a studiat la ruşi, la vremea respectivă domnişoara Raluca Tatarcan, care a studiat...ce putea să studieze? Economie, acolo unde s-a născut capitalismul, economia de piaţă, nu aşa ... la Moscova. Am spus Tatarcan, deşi am senzaţia că cineva a furat de la Opoziţie diacriticele. Nu sigur că este Barna, nu sigur că este Pirtea, nu sigur că este Tatarcan. Dar poate este Tătărcan, poate este ... ştiţi, am fost tentat să spun: Tătar han, dar e şi domnul Băsescu în sală şi nu vreau să se creeze confuzii, mai ales că nu sunt un specialist în fizionomii lombroziene", a spus Şerban Nicolae la dezbaterea moţiunii de cenzură în plenul Parlamentului.La rândul său, senatorul PMP Traian Băsescu i-a spus lui Nicolae că ar trebui să îi fie ruşine să vorbească despre Moscova, în condiţiile în care este "copilul" lui Ion Iliescu."Am un discurs foarte scurt care îl vizează strict pe domnul senator Nicolae. Apreciez că pentru meseria de şofer al puşcăriaşului Cătălin Voicu merge oarecum discursul, a făcut progrese, pentru un şofer să poată să vorbească 25 de minute e mare lucru. Pe urmă, a pomenit cel puţin de 5-6 ori Moscova. Ţie nu ţi-e ruşine? Eşti copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni", a spus Băsescu. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Mihai Simionescu) UPDATE ORA 14.46 Moţiune de cenzură/Schimb de replici şi acuzaţii între USR şi UDMR Parlamentarii USR şi UDMR au avut joi un schimb de replici în plenul comun al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură depusă de Opoziţie."USR susţine o Românie în care etniile convieţuiesc paşnic. USR are mulţi maghiari în rândurile sale, are maghiari chiar în conducere, dar nu ungurii sunt problema, ci UDMR. Nu vă mai reprezentaţi electoratul, deci nu maghiarii sunt problema, ci partidul care s-a transformat într-un satelit al PSD cu voturile maghiarilor şi cu sprijinul dumneavoastră. Face Liviu Dragnea românilor şi maghiarilor deopotrivă ce face de doi ani de zile. La asta trebuia să vă gândiţi", a afirmat deputatul USR Cătălin Drulă.Anterior, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, declarase în plenul comun că Opoziţia nu are un program de guvernare sau un premier asumat, iar Uniunea va pregăti în primăvară un astfel de program şi chiar va veni cu o propunere de prim-ministru."Vin cu o propunere provocatoare. Nu aţi reuşit să produceţi un program alternativ de guvernare în doi ani şi vă propun să pregătim împreună. Dar ca să nu vă uitaţi strâmb şi cu gelozie unii la alţii, să facem sub coordonarea noastră. Vom pregăti un document în februarie, martie, aprilie, când vine vremea moţiunii de cenzură din sesiunea de primăvară să nu vă prindă iar nepregătiţi. Şi dacă nu veţi avea un nume de prim-ministru până la următoarea moţiune, vă vom propune noi la momentul potrivit. Poate aşa va creşte şansa dumneavoastră de a prelua guvernarea, dacă într-adevăr vă doriţi acest lucru. Altfel, toată lumea va fi convinsă că, de fapt, vă convine această situaţie. PSD guvernează, voi arătaţi cu degetul spre UDMR şi vă prefaceţi că sunteţi în opoziţie, mai faceţi câte o poză cu doamna Dăncilă şi aşteptaţi cu nerăbdare anul de graţie 2020", a declarat Kelemen Hunor, la dezbaterea moţiunii de cenzură.El a susţinut că unul dintre liderii Opoziţiei "se foloseşte de această ocazie ca să se alăture corului penibil din care făcea parte şi Vadim, unde exista şi un cântec simplu: UDMR şi ungurii sunt de vină"."Ştim că din cauza noastră nu avem autostrăzi, ştim că din cauza noastră nu avem nici astăzi bunăstarea dorită, se cunoaşte de 29 de ani că, din cauza noastră, educaţia şi cercetarea au rămas în secolul XX, iar oamenii fug din ţară. Şi, probabil că tot din cauza noastră, am intrat cu întârziere în Alianţa Nord-Atlantică şi în Uniunea Europeană. Dacă nu am fi fost noi, România ar fi fost paradisul absolut, o ţară traversată în lung şi în lat de autostrăzi, cu căi ferate şi trenuri de mare viteză de la Constanţa până la Oradea, cu o creştere economică formidabilă, cu o cercetare care ţinteşte secolul XXII şi am fi intrat în marea familie europeană şi nord-atlantică chiar în primul an după Revoluţie. Colegul nostru pune etichete de diferite tipuri şi cu asta crede că a rezolvat propria neputinţă politică", a spus Kelemen Hunor.Preşedintele UDMR a propus să nu se mai pună etichete. "Nici noi nu spunem despre partidul condus de dumneavoastră ceea ce spune legenda urbană: nu spunem ca aţi fi un partid de securişti, nu spunem că sunteţi soldaţii băieţilor cu ochii albaştrii", a adăugat Kelemen. UPDATE ORA 14.38 Dăncilă: Dacă preşedintele Iohannis vine la şedinţele de Guvern vom face ce e scris în Constituţie Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că, în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis va veni al şedinţele de Guvern, va proceda conform Constituţiei, respectiv va aborda cu şeful statului acele proiecte "care sunt de ordine publică, de apărare şi de politică externă"."Am văzut declaraţiile domnului preşedinte la televizor, nu am fost contactată de domnul preşedinte sau de la cabinetul domnului preşedinte să văd dacă va fi prezent sau nu va fi prezent. Dacă domnul preşedinte va veni, vom face exact ceea ce scrie în Constituţia României - vom discuta în prezenţa dumnealui articolele care sunt de ordine publică, de apărare şi de politică externă, rămânând ca apoi Guvernul să discute de ceea ce revine în atribuţiile Guvernului", a declarat Dăncilă la Parlament. UPDATE ORA 14.36 Moţiune de cenzură / Dăncilă: Vă promit că anul viitor abordarea mea se va schimba Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat joi, în plenul Parlamentului, că intenţionează să îşi schimbe abordarea începând de anul viitor, devenind mai pragmatică, după ce a înţeles că nu poate aştepta colaborări în ceea ce priveşte programe şi proiecte care să implice şi alte formaţiuni, în afara PSD şi ALDE."Credeam că în prag de sărbători putem fi mai buni. Credeam că în prag de sărbători puteam avea o atitudine pozitivă, credeam că, cel puţin femeile, nu suntem aşa de înveninate şi putem avea mai multă înţelepciune, dar m-am înşelat şi pentru acest lucru cred că trebuie să am o altă abordare. Şi vă promit că anul viitor abordarea mea se va schimba, va fi o abordare mult mai pragmatică, o abordare în care am înţeles că, de fapt, nu pot avea aşteptări pe proiecte, nu pot avea aşteptări pe programe şi singura speranţă rămâne coaliţia PSD-ALDE, românii şi România", a susţinut ea, în cadrul dezbaterilor la moţiunea de cenzură iniţiată de PNL, USR şi PMP.Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 14.31 Parlament: A început votul pe moţiunea de cenzurăVotul pe moţiunea de cenzură, iniţiată de Opoziţie, a început joi, în plenul Parlamentului.Votul este secret cu bile.Pentru ca moţiunea să fie adoptată este nevoie de votul a 233 de senatori şi deputaţi.Parlamentarii PSD, ALDE şi UDMR sunt prezenţi, dar au anunţat că nu votează. UPDATE ORA 14.29 Moţiune de cenzură / Şerban Nicolae: Textul moţiunii - o compunere şcolară care cuprinde inepţii Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat, joi, că textul moţiunii de cenzură "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!" este "o compunere şcolară semianalfabetă", care cuprinde "inepţii", transmiţându-le parlamentarilor din Opoziţie că "nu corupţii violează"."Niciun om care se respectă pe sine nu poate să voteze această moţiune de cenzură. Pot să respect dreptul Opoziţiei de a încerca să răstoarne Guvernul, (...) dar nu cu moţiuni scrise în asemenea hal, nu cu compuneri şcolare semianalfabete, cu cifrele scrise total aiurea. (...) O asemenea inepţie nu merită o replică. Niciodată nu aţi venit cu alternative, aţi venit cu formule pompieristice. Vreau să vă spun că recursul compensatoriu care a scos din puşcărie tâlhari, criminali, violatori a fost iniţiat de Guvernul Cioloş. Este o mare minciună, o mare fraudă acel Guvern. Întrebaţi-o pe Prună. (...) Ca să ştiţi care este adevărul, pentru că eraţi foarte revoltaţi ca nu cumva să scape corupţii. Corupţii nu violează, corupţii nu aşteaptă tinerele la lift. Din păcate, infractorii pe care i-aţi eliberat, ăia violează", le-a transmis Şerban Nicolae parlamentarilor din Opoziţie.El a făcut apel la Opoziţie să nu voteze moţiunea de cenzură. "Aş vrea să fac un apel la respect pentru propria persoană. Nu votaţi aşa ceva, vă faceţi de râs. Nu am să vă opresc, fac doar un apel şi vă las să vă gândiţi", a spus senatorul PSD.Senatorul PSD a spus că opoziţia a produs "o poţiune de cianură"."În vară am spus că este o maculatură de cenzură, văzându-vă tendinţele sinucigaşe cu asemenea text, am senzaţia că de data aceasta aţi produs o poţiune de cianură, dar vă încurajez să continuaţi, nu vă opriţi. Cred că cel care a scris textul a studiat benzi desenate despre viaţa lui Leonardo Da Vinci şi a aflat de acolo că scria în oglindă pentru că exact aşa sunt cifrele în oglindă, sunt răsturnate faţă de realitate. (...) Am văzut că vă preocupă faptul că s-au schimbat des miniştrii în Guvernele PSD în ultimii 2 ani, e adevărat, a fost decizia noastră, nu aş fi vrut să ne dea lecţii unii care au schimbat candidatul la primărie de vreo zece ori într-o săptămână. Noi am pus accentul pe programul de guvernare şi aici nu am schimbat nimic", a transmis Opoziţiei Şerban Nicolae.El s-a referit şi la legile justiţiei, susţinând că efectul acestora este pozitiv."Scrie în poţiunea de cianură: "aţi legiferat pentru salvarea lui Dragnea" şi v-am dat exemple de legi adoptate în ultimii 2 ani, unele dintre ele aşteptate de mult, altele cu caracter de noutate: legea salarizării unitare, legea prevenţiei, parteneriatul public privat, legea offshore, legea pensiilor. Dacă îmi spuneţi care dintre legi sunt pentru Dragnea, stăm de vorbă, dacă nu, nu. În ceea ce priveşte legile justiţiei, ele sunt în vigoare. S-a schimbat ceva? Vreun judecător sau procuror a intrat sub control politic? Vă spun eu: I-am eliberat de securişti şi ceea ce se întâmplă în aceste zile în justiţia română arată că efectul a fost pozitiv. Sunt modificări, dar nu în sens rău. E bine să mai scăpăm şi de tot felul de Dănileţ, Veveriţe, Portocale şi alte specii de faună şi floră", a mai spus Şerban Nicolae.El le-a transmis semnatarilor moţiunii că nu au nicio legătură cu aderarea la UE şi au impresia că Bruxelles este un fel de Înalta Poartă.De asemenea, Şerban Nicolae a criticat şi afirmaţiile din moţiune privind pensiile şi salariile, calificându-le drept "o prostie". "E o minciună. O să crească şi salariile şi pensiile, chiar dacă întâiul chiriaş al ţării se întreba fals şi uz de fals dacă mai sunt bani pentru salarii şi pensii", a spus senatorul PSD.Şerban Nicolae a mai spus că soluţiile PNL din moţiune sunt chestiuni de "paparude"."Vă daţi seama cam pe unde sunteţi, pe ce câmpie sunteţi? Vorbiţi de declin, de fonduri europene. Am văzut care sunt soluţiile. Ferească Dumnezeu. Ai senzaţia că soluţiile PNL sunt chestiuni de şaman, incantaţii, apoi am văzut că totul este foarte autohton, adică e vorba de nişte paparude, rude", a mai spus senatorul PSD. UPDATE ORA 14.29 Moţiune de cenzură/ Dăncilă: În mandatul meu, investiţiile publice sunt mai mari cu 40% faţă de 2017 UPDATE ORA 14.13 Moţiune de cenzură / Victor Ponta: Deputaţii Pro România votează pentru moţiunea de cenzură Deputaţii Pro România şi cei neafiliaţi votează moţiunea de cenzură, motivul principal fiind ordonanţa anunţată de ministrul Eugen Teodorovici, care ar afecta toată economia românească, a anunţat joi liderul Pro România, Victor Ponta."Evident că nu sunt întrunite condiţiile din 2012 - o alternativă reală la actuala guvernare, care merge prost, iar criticile noastre la adresa guvernării sunt în special legate de modul în care economia şi partea socială este gestionată, dincolo de criticile pe care cei de la USR, PMP, PNL le fac faţă de intervenţia în justiţie. Însă am luat act de declaraţiile ministrului de Finanţe legate de deciziile pe care acest guvern doreşte să le poată lua chiar astăzi. Din acest motiv, cu siguranţă vom vota pentru moţiunea de cenzură, pentru a arăta un simplu lucru: că nu suntem de acord cu aceste măsuri economice", a afirmat Ponta, de la tribuna plenului reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură.El a amintit că era în PSD când a fost adoptat Codul fiscal, iar măsurile anunţate acum sunt total împotriva acelui cod şi acelei politici fiscale care aduc bunăstare României."În 2016, cu siguranţă eram între cei cinci participanţi de la prezidiu la prezentarea programului electoral de guvernare al PSD. Sigur, erau domnul Dragnea, doamna Firea, domnul Neacşu, domnul Teodorovici şi cu mine. Au mai rămas doar doi. Dar important este că atunci, la programul de guvernare, această biblie a guvernării, nu s-a vorbit absolut nimic şi nu a spus nimeni niciodată despre taxele pe care urmează să le introduceţi azi sau în perioada următoare. (...) Ceea ce se întâmplă acum este doar un mod total greşit de a administra treburile ţării", a punctat fostul premier.Pentru parlamentarii Pro România, a susţinut Ponta, este important că aceia care i-au votat vor fi acum cei mai afectaţi de aceste măsuri."De la 1 ianuarie pensiile sunt îngheţate. Dacă se adoptă ordonanţa, nu se aplică legea privind indexarea pensiilor. Ceea ce nu ştiţi este că salariile deputaţilor vor creşte şi, dacă crezi că îngheţi pensiile crescând salariile aleşilor şi demnitarilor, eu ca social-democrat nu pot să susţin. M-au votat şi pe mine, şi pe dumneavoastră, foarte mulţi angajaţi din sectorul bugetar, (...) cărora nu le vor mai fi plătite orele suplimentare. De asemenea, cred că v-au votat cei care avem sub 46 de ani şi care suntem cotizanţi la Pilonul II de pensii. Pilonul II de pensii va fi practic desfiinţat prin această ordonanţă. (...) În momentul la care taxele anunţate vor duce la creşterea tuturor preţurilor în telecomunicaţii, România nu va mai fi o ţară competitivă. În rest, apreciez curajul unui guvern care anul viitor va trebui să se împrumute 6 miliarde de euro pentru finanţarea deficitului bugetar. Din aceste motive, deputaţii Pro Romania vor vota pentru moţiune şi am auzit că bărbăţia nu se găseşte la librărie. Poate se găseşte înţelepciune, inteligenţă, bun simţ", a mai spus Victor Ponta. * UPDATE ORA 13.58 Moţiune de cenzură/ Eugen Tomac: Într-un an special, avem la Palatul Victoria un Guvern debusolat Foto:(c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi că într-un an special, cel al Centenarului, în care era nevoie de o direcţie din partea Executivului cu privire la priorităţile pe care le are România, din păcate, la Palatul Victoria, se află un Guvern debusolat."În urmă cu 29 de ani, românii, cu lacrimi în ochi, au gustat primele clipe de democraţie şi libertate. În urmă cu 29 de ani, toată România aştepta o transformare. Iată că s-au scurs aproape 30 de ani de atunci şi astăzi, într-un an special, într-un an în care aveam nevoie de o direcţie care să vină din partea Executivului în ceea ce priveşte priorităţile pe care le are România, din păcate avem la Palatul Victoria un Guvern debusolat, un Guvern incapabil să traseze câteva direcţii clare pe care românii le aşteptau. În acest an al Centenarului am asistat, din păcate, la atât de multe certuri şi atât de multă dezbinare cum nu am mai avut de mulţi ani în naţiunea noastră", a afirmat Tomac, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură iniţiate de Opoziţie.El a adăugat că aştepta ca anul acesta Guvernul să vină cu o strategie, cu câteva priorităţi clare legate de infrastructură."Nu aţi făcut nimic pentru a uni Sudul cu Nordul, Estul cu Vestul ţării, în continuare proiectele mari de infrastructură sunt abandonate, iar banii sunt duşi pentru pomeni electorale. Aşteptam ca acest Guvern, în an Centenar, fructificând oportunităţile pe care le avem în cadrul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene pe care o vom lua, să veniţi măcar cu câteva proiecte concrete pentru a schimba România din temelie. Din păcate, am asistat doar la certuri între Guvern şi Comisia Europeană, între Guvern şi propriul comisar european. Se încheie anul 2018 fără ca PSD să vină în Parlament cu bugetul de stat pentru că Ordonanţa Teodorovici nu poate închide bugetul de stat, de aia aţi dat ordonanţa aceasta, pentru că vreţi să îi jupuiţi pe români. Nu merge. E nevoie de mai mult, e nevoie de oameni de stat, de miniştri care nu se plâng la televizor", a afirmat Tomac. * UPDATE ORA 13.51 Moţiune de cenzură/ Viorica Dăncilă: Nu s-a amânat plata pensiilor, ci s-a devansat Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO * UPDATE ORA 13.45 Moţiune de cenzură/ Kelemen Hunor, către Opoziţie: Propun să pregătim împreună un program de guvernare; vă propunem noi un premier Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, că Opoziţia nu are un program de guvernare sau un premier asumat, iar Uniunea va pregăti în primăvară un astfel de program şi chiar va veni cu o propunere de prim-ministru."Vin cu o propunere provocatoare. Nu aţi reuşit să produceţi un program alternativ de guvernare în doi ani şi vă propun să pregătim împreună. Dar ca să nu vă uitaţi strâmb şi cu gelozie unii la alţii, să facem sub coordonarea noastră. Vom pregăti un document în februarie, martie, aprilie, aşa, când vine vremea moţiunii de cenzură din sesiunea de primăvară, să nu vă prindă iar nepregătiţi. Şi dacă nu veţi avea un nume de prim-ministru până la următoarea moţiune, vă vom propune noi la momentul potrivit. Poate aşa va creşte şansa dumneavoastră de a prelua guvernarea, dacă într-adevăr vă doriţi acest lucru. Altfel, toată lumea va fi convinsă că, de fapt, vă convine această situaţie. PSD guvernează, voi arătaţi cu degetul spre UDMR şi vă prefaceţi că sunteţi în opoziţie, mai faceţi câte o poză cu doamna Dăncilă şi aşteptaţi cu nerăbdare anul de graţie 2020", a afirmat Kelemen Hunor, la Parlament, la dezbaterea moţiunii de cenzură.Liderul UDMR l-a criticat pe unul dintre reprezentanţii Opoziţiei, care, spune el, "se foloseşte de această ocazie ca să se alăture corului penibil din care făcea parte şi Vadim, unde exista şi un cântec simplu: UDMR şi ungurii sunt de vină"."Ştim că din cauza noastră nu avem autostrăzi, ştim că din cauza noastră nu avem nici astăzi bunăstarea dorită, se cunoaşte de 29 de ani că, din cauza noastră, educaţia şi cercetarea au rămas în secolul 20, iar oamenii fug din ţară. Şi, probabil că tot din cauza noastră, am intrat cu întârziere în Alianţa Nord-Atlantică şi în Uniunea Europeană. Dacă nu am fi fost noi, România ar fi fost paradisul absolut, o ţară traversată în lung şi în lat de autostrăzi, cu căi ferate şi trenuri de mare viteză de la Constanţa până la Oradea, cu o creştere economică formidabilă, cu o cercetare care ţinteşte secolul 22 şi am fi intrat în marea familie europeană şi nord-atlantică chiar în primul an după Revoluţie. Colegul nostru pune etichete de diferite tipuri şi cu asta crede că a rezolvat propria neputinţă politică", a spus Kelemen.Preşedintele UDMR a propus să nu se mai "eticheteze" unii pe alţii. "Nici noi nu spunem despre partidul condus de dumneavoastră ceea ce spune legenda urbană: nu spunem că aţi fi un partid de securişti, nu spunem că sunteţi soldaţii băieţilor cu ochii albaştrii", a adăugat acesta.El a explicat că parlamentarii UDMR nu vor vota nici în favoarea moţiunii şi nici împotriva acesteia."Nu vom vota împotriva moţiunii pentru că nici noi nu suntem mulţumiţi de activitatea Guvernului. A trecut un an de când acest Guvern este în funcţie şi au trecut 2 ani de când aţi câştigat alegerile. În 2 ani de zile, la capitolul descentralizare, nu s-a întâmplat nimic. De ce? - vă întreb. Rata absorbţiei fondurilor europene, mai ales din POIM, este scandalos de redusă. Dacă administraţia centrală nu este în stare să folosească aceşti bani şi, după 2 ani de zile, constatăm că nu este în stare, atunci ar trebui să cereţi, pe principiul flexibilităţii, realocarea a măcar trei miliarde de euro pentru POR. Autorităţile locale au proiecte, sunt pregătite să investească în tot ceea ce înseamnă creşterea nivelului de trai la nivelul comunităţilor locale", a mai spus Kelemen Hunor.Alte nemulţumiri ale UDMR se referă la faptul că bugetul de stat pe anul 2019 nu este finalizat şi la măsurile anunţate de ministrul de Finanţe."Doamnă premier, poate reuşiţi să-l convingeţi pe ministrul de Finanţe că ţara nu este un laborator de experimentare a tuturor ideilor trăsnite. Dacă am vota împotriva moţiunii, am lăsa falsa impresie că toate aceste chestiuni semnalate sunt în regulă, dar de fapt nu sunt! Nu putem vota moţiunea de cenzură din cel puţin două motive. Realitatea matematică arată clar că există o distanţă irecuperabilă de la numărul 163, adică cei care au semnat moţiunea de cenzură, şi 233, adică numărul de voturi necesare pentru a schimba Guvernul. Unde este rezerva de voturi? Mi-a spus unul dintre liderii Opoziţiei, mi-a explicat cum doza de curaj a nemulţumiţilor din PSD depinde de votul nostru. Când aţi încercat să ne convingeţi cu acest argument naiv, parcă nu făceam parte din problemă. Doar perplexitatea mi-a fost mai mare decât uimirea când am auzit această încercare de a ne aburi", a arătat liderul UDMR.El a semnalat că nu există un program de guvernare asumat de semnatarii moţiunii de cenzură."Nu există un prim-ministru asumat de cei 163. Deci nu există o alternativă, nu există o ofertă convingătoare. Poate nu era necesar pentru noi, suntem o cantitate neglijabilă, dar pentru oamenii din această ţară era important, pentru acei oameni care aşteaptă o alternativă la guvernarea actuală. Faptul că fiecare dintre dumneavoastră are un program politic şi, poate chiar şi câte un prim-ministru ascuns, nu este de ajuns. Avem o singură ţară, nu trei. Faptul că sunteţi în competiţie unii cu alţii nu este o scuză, nu poate să fie un argument să nu prezentaţi în scris - pe hârtie - şi asumat o proiecţie pentru anii care urmează, fiindcă un astfel de document ar demonstra că sunteţi pregătiţi pentru guvernare şi, mai ales, că vreţi să guvernaţi", a mai spus acesta. * UPDATE ORA 13.41 Moţiune de cenzură/ Andrei Gerea (ALDE): Iniţiatorul moţiunii este de fapt preşedintele Iohannis Iniţiatorul moţiunii de cenzură este de fapt preşedintele Klaus Iohannis, iar PNL, PMP şi USR doar au semnat acest document, în condiţiile în care şeful statului nu are dreptul constituţional de a iniţia o moţiune, a susţinut joi deputatul ALDE Andrei Gerea."Nişte băsişti autentici după tată şi-au dat mâna cu alţi băsişti mai pricăjiţi, care, după principiul 'chior în ţara orbilor', au devenit stăpâni pe partidul lui Orban. Mai sunt şi câţiva de-ai lui Stolo pe acolo. Şi şi-au dat mâna cu oamenii lui Cioloş zişi şi zero, zişi şi 'Cuminţenia pământului'. (...) Iar deasupra tuturor, ca deasupra unui cuib de cuci, stă domnul Iohannis, preşedintele României, care este de fapt autorul moral al acestei moţiuni", a afirmat vicepreşedintele ALDE, la dezbaterea moţiunii de cenzură din Parlament.În opinia sa, "toţi au vrut şi tot vor să dărâme Guvernul prin forţă, pentru că nu pot câştiga alegerile"."Au încercat cu violenţe în stradă, cu manipulări. (...) Abia acum utilizaţi un instrument democratic. Respect dreptul partidelor de opoziţie de a depune o moţiune, dar moţiunea de faţă e doar semnată de PMP, PNL şi USR, că autorii ei sunt de fapt preşedintele Iohannis şi susţinătorii săi", consideră Gerea.Deputatul ALDE a mai afirmat că textul moţiunii de cenzură este de multe ori "grosolan şi plin de invective", adăugând că nu poate să accepte să fie declarat complice al unui grup infracţional organizat de ''indivizi care au fost părtaşi la devalizarea companiilor româneşti''."Nu pot însă să accept să fiu declarat în vreun fel complice al unui grup infracţional organizat de către indivizi care deunăzi erau părtaşi la devalizarea companiilor de stat româneşti şi dădeau tunuri cu banii de la stat. Chiar dacă şi-au schimbat numele, chiar dacă şi-au schimbat partidele, tot cei care numărau găinile prin bătăturile oamenilor în timp ce protejau clientela politică fac şi semnează această moţiune. Nu pot accepta să fiu declarat complice al unui grup infracţional, de exemplu, de către doamna Turcan, care să ne aducem aminte cum slăvea ea pe Kill Bill (n.r. - Elena Udrea). Cine era Kil Bill, doamna Turcan? Era bine atunci, atunci nu era corupţie. Nu pot să fiu acuzat de participare la grup infracţional de către cei care au probleme în a justifica cheltuielile din campaniile electorale, care au dosit bani, care, obişnuiţi cu bitcoin-ul probabil, au probleme în a ne prezenta nişte situaţii clare de unde şi cum au fost folosiţi banii", a susţinut Gerea. * UPDATE ORA 13.40 Moţiune de cenzură/ Roman către Dăncilă: Sunteţi un prim-ministru mânjit pe mâini cu sângele românilor * UPDATE ORA 13.29 Moţiune de cenzură/ Dăncilă: Dacă ar fi un vot secret referitor la Tudorel Toader, voturile favorabile ar fi peste majoritatea PSD-ALDE * UPDATE ORA 13.21 Moţiune de cenzură/ Barna: România - condusă de un infractor condamnat penal şi de un premier care are dificultăţi să citească România este condusă de un infractor condamnat penal şi de un premier care are dificultăţi să citească textele pe care alţii i le pun în faţă, a afirmat joi, în plenul reunit al Parlamentului, preşedintele USR, Dan Barna."Iarna aceasta ar fi trebuit să fie cel mai fericit moment din istoria noastră ca naţiune. (...) Dar astăzi România a ajuns să fie condusă de un infractor condamnat penal, de un prim-ministru care are dificultăţi să citească textele pe care i le pun alţii în faţă. (...) Fiecare zi, fiecare oră pe care cuplul Dragnea - Dăncilă o petrece la conducerea României reprezintă o ameninţare pentru viitorul nostru ca naţiune. Soluţia este înlăturarea acestui Guvern de la conducerea României", a declarat Barna, la dezbaterea moţiunii de cenzură iniţiate de Opoziţie.Potrivit liderului USR, moţiunea nu este despre lupta politică dintre Putere şi Opoziţie, ci despre viitorul cetăţenilor şi despre interesul României."Aşa-numitul program de guvernare este ficţiunea pe bază căruia aţi vânturat precum grâul Executivul României în ultimii 2 ani. Peste 70 de miniştri şi 3 premieri s-au perindat în doar doi ani într-o democraţie care se pretinde funcţională. (...) Lipsa de performanţă a Guvernului este direct proporţională cu mărimea aparatului guvernamental pe care l-aţi creat. Funcţiile în Executiv nu au nicio legătură cu competenţa, sunt doar sinecuri bine plătite într-un Guvern a cărui prioritate zero este cum să scape penalii de puşcărie. Aţi promis spitale, autostrăzi, un învăţământ performant, prosperitate pentru toţi românii. Nu s-a făcut aproape nimic. În schimb, inflaţia, ROBOR-ul şi deficitul comercial al ţării sunt în creştere accelerată. Acum două seri, aţi furat României 3 miliarde de euro - toată creşterea bursieră din ultimul an a dispărut - de către un ministru al Finanţelor care s-a dovedit o paiaţă ridicolă în mâinile a doi condamnaţi tocmai pentru furt de bani publici'', a spus Barna.El susţine că românilor trebuie să li se creeze oportunităţi astfel încât aceştia "să îşi poată îndeplini destinul şi în ţara lor".Barna a atras atenţia că "nici gazele lacrimogene, nici tunurile cu apă sau bastoanele jandarmilor nu le-au înfrânt voinţa" celor care au protestat în stradă."Astăzi chiar este rândul nostru, al celor din Parlament, al celor trimişi de oameni să le apere interesele. Trebuie să fim responsabili faţă de memoria înaintaşilor noştri şi a celor care ne-au trimis aici. (...) Guvernul Dragnea-Dăncilă chiar trebuie să plece. Este o prioritate pentru România", a adăugat Barna. * UPDATE ORA 13.16 Parlament/ Moment de reculegere pentru victimele Revoluţiei din 1989; Roman: Acum 29 de ani, la Timişoara, curgea sânge Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO * UPDATE ORA 13.13 Moţiune de cenzură/ Raluca Turcan: Mi se pare devastator să avem un premier subiect de bancuri pe WhatsApp Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a afirmat joi că nu onestitatea este cea pe baza căreia Liviu Dragnea a desemnat-o pe Viorica Dăncilă în funcţia de premier, ci obedienţa, ea subliniind că i se pare umilitor ca România să aibă un prim-ministru care este subiect de bancuri pe WhatsApp."Astăzi aveaţi şansa unui discurs onest, dar nu onestitatea este criteriul pe baza căruia Liviu Dragnea v-a desemnat prim-ministru, ci obedienţa şi faptul că îi executaţi ordinele fără să crâcniţi. (...) Există soluţii ca României să îi meargă mai bine, iar societatea şi economia astăzi, după această moţiune, ar putea primi un balon de oxigen. În primul rând, în locul unui prim-ministru incompetent şi obedient am putea avea un prim-ministru responsabil şi devotat şi care să transmită mai ales tinerei generaţii mesajul că merită să înveţi în ţara aceasta dacă vrei să accezi în elita societăţii. Mai mult decât atât, mi se pare devastator pentru tânăra generaţie să aibă un premier care este subiect de bancuri pe WhatsApp, un preşedinte al celui mai important partid care este personaj principal în "jocul de-a spânzurătoarea", pe Florin Iordache care este subiect de glume pentru copilaşii ce învaţă în clasele primare înjurături cu degetele. Aceasta este ţara în care ne-aţi adus cu acest guvern", a declarat Raluca Turcan la dezbaterile pe moţiunea de cenzură iniţiată de PNL, USR şi PMP.Ea i-a transmis premierului să nu se iluzioneze, pentru că "românii nu vor fi niciodată în consens cu hoţii şi reprezentanţii lor, fie ca sunt avocaţi sau prim-miniştri"."Toate funcţiile sunt vremelnice, istoria îi consemnează ori pe cei care fac mult bine, ori pe cei care fac mult rău. Răul făcut de dvs şi de cei care v-au plantat în vitrină la Palatul Victoria este incomensurabil. De aceea, fiţi sigură, istoria vă va menţiona, iar românii, vă garantez, nu vă vor ierta. Zi de zi, de doi ani, aţi mutat factura propriilor corupţi asupra sistemului judiciar. Ieri, aţi mutat factura propriilor incompetenţi din guvern asupra companiilor româneşti printr-un act grav de subminare a economiei naţionale. Şi pentru acest lucru veţi plăti", a spus Raluca Turcan.Liderul deputaţilor liberali a susţinut că României îi poate fi mai bine dacă mâine Guvernul Dăncilă nu ar mai fi în funcţie."Am putea sta la masă cu demnitate cu Comisia Europeană şi Parlamentul European pentru a atrage fonduri europene, care să se regăsească în autostrăzi, pentru a avea spitale judeţene şi regionale care înceapă să se construiască de mâine, nu din anul 2021. Am chema investitorii şi le-am spune (...) că le garantăm o lege predictibilă, că le creăm un mediu competitiv în raport cu sectorul public care este leneş, care scurge energiile guvernamentale, am chema de asemenea reprezentanţii administraţiei publice şi le-am garanta că le lăsăm resurse de dezvoltare, resurse cu care să construiască ei înşişi în comunităţile lor, fără să le schimbăm legea şi să le punem presiuni suplimentare. Un guvern suplu cu 15 miniştri, cu un buget pe care vi-l punem la dispoziţie, pentru că nu aţi fost capabili să îl depuneţi până acum în termenul legal. Acestea sunt soluţii care de mâine ar putea schimba România", a subliniat Turcan. * UPDATE ORA 12.53 Moţiune de cenzură/ Dăncilă în Parlament: Am avut senzaţia că citesc o moţiune împotriva Guvernului Macron * UPDATE ORA 12.41 Moţiune de cenzură/ Dăncilă, către Opoziţie: V-aţi propus deja să pierdeţi alegerile viitoare? Premierul Viorica Dăncilă i-a întrebat, joi, pe reprezentanţii Opoziţiei dacă şi-au propus să piardă alegerile viitoare, întrucât, a susţinut ea, aceştia le-ar transmite românilor că alternativa pe care o oferă ar fi să oprească majorările de venituri, chiar să taie pensiile şi salariile."V-aţi propus deja să pierdeţi alegerile viitoare? (...) Le spuneţi românilor că alternativa dumneavoastră de guvernare e de a opri majorările de venituri pe care noi le-am programat în anii următori şi chiar de a tăia pensiile şi salariile ca să vă încadraţi în buget", a arătat Dăncilă, de la tribuna Parlamentului, în cadrul şedinţei în care e dezbătută moţiunea de cenzură. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO * UPDATE ORA 12.36 Moţiune de cenzură/ Dăncilă: Nu o remaniez pe Carmen Dan; în niciun caz pentru motivele invocate în moţiune * UPDATE ORA 12.00 Parlament/ Gorghiu (PNL) a propus ca, după votul pe moţiunea de cenzură, să se facă o şedinţă de Birouri reunite * ORA 11.46 Moţiune de cenzură/ Dezbaterile în plenul Parlamentului au început; Dragnea şi Tăriceanu nu sunt în sală Dezbaterea moţiunii de cenzură intitulate ''Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!'', iniţiată de PNL, USR şi PMP, a început joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.Documentul este semnat de 163 de parlamentari şi este citit în plen de deputatul USR Claudiu Năsui.Parlamentarii Opoziţiei îi reproşează premierului Viorica Dăncilă că toate angajamentele din programul de guvernare au fost amânate după 2021.Opoziţia mai acuză "schingiuirea sistemului de justiţie, care dă mari dureri de cap liderilor PSD".Pentru adoptarea moţiunii de cenzură este nevoie de votul a minim 233 de parlamentari.Votul va fi secret cu bile. În sală sunt prezenţi 256 de parlamentari. 