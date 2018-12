Pro TV a făcut anunțul oficial! Ce surpriză: O fostă prezentatoare de la Antena 1 participă la „Ferma”

09:40

Un tânăr de 28 de ani a fost lovit de mai multe mașini, după ce a fost aruncat în mijlocul străzii de un alt autoturism. S-a întâmplat miercuri seara, pe Drumul European 87, aproape de Tulcea. Un autoturism l-a lovit în plin, în timp ce traversa şoseaua cu căruţa, iar tânărul a fost proiectat în […] The post Tragedie în Tulcea! Un tânăr a fost călcat de mai multe mașini! A rămas prins sub roțile unei autoutilitare appeared first on Cancan.ro.