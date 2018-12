S-a deschis oficial sezonul de schi la Sinaia. Zăpada are jumătate de metru în Valea Soarelui

17:50

Liderul PSD Liviu Dragnea a ironizat, joi, prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis la şedinţa de Guvern. „Eu nu îl primeam în curte”, a spus Liviu Dragnea, arătând că el se bazează pe Constituţie când spune acest lucru „Fiecare om din România are dreptul să se facă de râs. Cu toate că mă certați că am îndrăznit […] Post-ul Dragnea ironizează prezenţa lui Iohannis la şedinţa de Guvern: „Eu nu îl primeam în curte, fiecare om are dreptul să se facă de râs” apare prima dată în Libertatea.ro.