Caraş-Severin: Incendiu soldat cu o victimă şi 40 de persoane evacuate, la Reşiţa

Guvernul britanic împreună cu alte state aliate au acuzat joi ''elemente ale guvernului chinez'' că desfăşoară o ''amplă campanie de atacuri cibernetice'' împotriva proprietăţii intelectuale şi datelor comerciale sensibile în Europa, Asia şi Statele Unite, acestea din urmă punând tot joi sub acuzare doi cetăţeni chinezi pentru astfel de fapte despre care procurorul general adjunct al SUA Rod Rosenstein a spus că fac parte din încercarea Chinei de a deveni prima putere mondială, informează agenţiile EFE şi dpa.Ministerul de Externe britanic a identificat drept autor al atacurilor ''malware'' un grup cunoscut sub numele de APT10, care acţionează pentru Ministerul chinez al Securităţii Statului. ''Aproape cu certitudine'' acest grup continuă să atace companii cu obiectivul de a obţine ''secrete comerciale'', se arată într-o notă emisă de MAE britanic.Centrul Naţional pentru Securitate Cibernetică (NCSC) al Regatului Unit a ajuns la concluzia că grupul APT10 este responsabil, cel puţin din anul 2016, de o campanie împotriva furnizorilor de servicii administrate (Managed Service Providera - MSP).Prin această campanie, cunoscută şi sub numele de Cloud Hopper, hackerii chinezi încearcă să obţină informaţii comerciale sensibile şi de proprietate intelectuală de la aceşti furnizori şi de la clienţii lor şi este foarte probabil ca acestea să fie operaţiuni de spionaj comercial, se mai arată în comunicatul MAE chinez.Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a cerut Chinei să înceteze intruziunea cibernetică împotriva mai multor state şi a acuzat această ţară că îşi încalcă angajamentele asumate atât pe plan bilateral faţă de Regatul Unit, cât şi în cadrul G20.Este pentru prima dată când guvernul britanic acuză deschis China de o campanie de piraterie informatică şi spionaj digital.Anterior, Regatul Unit a atribuit unor agenţi nord-coreeni atacul 'ransomware' WannaCry din anul 2017 şi institutului iranian Mabna o campanie de atacuri cibernetice împotriva unor universităţi din întreaga lume.Londra a mai acuzat şi serviciul secret militar rus GRU pentru o serie de atacuri cibernetice cunoscute sub numele de NotPetya, WADA şi BadRabbit.Tot joi, autorităţile americane au pus sub acuzare doi cetăţeni chinezi pentru desfăşurarea cu sprijinul statului chinez a unei campanii masive de furturi cibernetice în mai multe ţări împotriva unor companii şi agenţii guvernamentale.Hackerii le-au oferit serviciilor secrete chineze acces la date privind proprietatea intelectuală şi la alte informaţii comerciale sensibile, a declarat procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein. ''Este pur şi simplu înşelăciune şi hoţie'', a spus Rosenstein la o conferinţă de presă la Washington, adăugând că datele sustrase i-au oferit Chinei un avantaj incorect în faţa companiilor şi ţărilor care respectă dreptul internaţional.Potrivit lui Rosenstein, această operaţiune de piraterie cibernetică, începută în anul 2006, a devenit foarte severă şi invazivă şi ea ilustrează obiectivul final al Chinei de a înlocui SUA ca primă putere mondială.Cei doi chinezi inculpaţi au fost prezentaţi sub numele de Zhu Hua şi Zhang Shilong. Se presupune că ei sunt membri ai grupului APT10 şi că au lucrat pentru o companie ce a acţionat în colaborare cu Ministerul chinez al Securităţii Statului. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei)