Stere Gulea, despre filmul "Vulpea vânător": A fost o şansă că l-am filmat la Timişoara

Bruno Mars şi Taylor Swift şi-au confirmat statutul de superstaruri ale industriei muzicale în 2018, dominând ceremoniile de acordare a premiilor Grammy respectiv American Music, în timp ce tânăra artistă de origine cubaneză Camila Cabello a fost preferata galelor organizate de postul de televiziune MTV.Prezentăm mai jos principalele premii şi distincţii atribuite pe scena muzicală internaţională în 2018.Premiile Grammy Bruno Mars şi muzica R&B s-au impus în faţa reprezentanţilor muzicii rap, Kendrick Lamar şi Jay-Z, reuşind să câştige principalele premii atribuite la cea de-a 60-a gală de decernare a premiilor Grammy, organizată la New York, pe 28 ianuarie - "albumul anului" ("24K Magic"), "piesa anului" ("That's What I Like") şi "înregistrarea anului" ("24K Magic"). Starul american a triumfat şi la cele trei categorii principale ale muzicii R&B, reuşind astfel să câştige toate cele şase trofee la care fusese nominalizat.Ed Sheeran a fost şi în 2018 un vector principal de promovare a muzicii pop, impunându-se la categoriile "cel mai bun album pop" ("Divide") şi "cea mai bună interpretare pop solo" ("Shape Of You").În ceea ce priveşte muzica rock, trupa americană Foo Fighters s-a impus la categoria "cea mai bună piesă rock" cu single-ul "Run", iar la categoria "cel mai bun album rock" a triumfat grupul The War On Drugs cu materialul discografic "A Deeper Understanding".Kendrick Lamar s-a impus la toate cele patru categorii principale dedicate muzicii rap: "cel mai bun album rap" ("Damn"), "cea mai bună interpretare rap" ("Humble"), "cea mai bună piesă rap"("Humble") şi "cea mai bună colaborare rap/cântec" ("Loyalty" - o piesă interpretată alături de Rihanna).Chris Stapleton a dominat stilul country, fiind premiat la categoriile "cea mai bună interpretare country solo" ("Either Way"), "cea mai bună piesă country" ("Broken Halos") şi "cel mai bun album country" ("From A Room: Volume 1").NME AwardsCântăreţele şi trupele feminine au dominat gala NME Awards, organizată de editorii revistei muzicale New Musical Express pe 13 februarie la Londra.Cântăreaţa neozeelandeză Lorde a primit premiul pentru cel mai bun artist solo internaţional, iar grupul Haim - un trio de surori din California - a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună trupă internaţională. Cântăreaţa britanică de rap Stefflon Don a fost desemnată cel mai bun artist nou-venit pe scena muzicală.Shirley Manson, solista trupei britanice Garbage, a primit trofeul NME Icon. Trupa rock britanică Kasabian a fost premiată pentru cea mai bună interpretare live, iar Liam Gallagher, fost component al trupei Oasis, a cântat un mixaj din cele mai cunoscute melodii ale sale în cadrul evenimentului şi a primit trofeul Godlike Genius.Brit AwardsDua Lipa şi Stormzy au fost desemnaţi cea mai bună cântăreaţă britanică respectiv cel mai bun cântăreţ britanic la cea de-a 38-a ediţie a galei Brit Awards, organizată pe 21 februarie în sala O2 din Londra, în timp ce Gorillaz s-a impus la categoria "cel mai bun grup britanic". De altfel, Dua Lipa şi Stormy au triumfat şi la categoriile "cel mai bun artist britanic debutant" şi "cel mai bun album britanic" ("Gangs Signs & Prayer").Lorde a fost desemnată cea mai bună cântăreaţă internaţională, Kendrick Lamar a primit trofeul masculin echivalent, iar Foo Fighters s-a impus la categoria "cel mai bun grup internaţional".Rock and Roll Hall of FameTrupele Bon Jovi şi Cars s-au reunit cu foşti membri ai lor la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame, ce a avut loc pe 14 aprilie în oraşul Cleveland din statul american Ohio.Jon Bon Jovi şi colegii lui de trupă au urcat pe scenă alături de chitaristul Richie Sambora pentru prima dată după 2013 - când Richie Sambora a părăsit formaţia - şi au interpretat împreună unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul grupului Bon Jovi. Recitalul susţinut de trupa Cars în Cleveland a marcat, de asemenea, una dintre rarele ocazii în care membrii acestei trupe emblematice s-au reunit pe scenă.Ceilalţi artişti care au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame au fost trupele britanice Dire Straits şi The Moody Blues şi cântăreaţa, textiera şi activista americană pentru drepturi civile Nina Simone, care a murit în 2003. Sister Rosetta Tharpe, o cântăreaţă americană, textieră şi chitaristă, decedată în 1973, a fost recompensată cu un premiu postum, atribuit pentru influenţa deosebită pe care artista americană a avut-o asupra anilor de început ai muzicii moderne.Ivor Novello AwardsCea de-a 63-a ediţie a premiilor Ivor Novello, decernate de Academia britanică a compozitorilor şi textierilor (British Academy of Songwriters, Composers and Authors), a avut loc pe 31 mai. Cântăreţul Ed Sheeran a obţinut două distincţii, printre care şi cea pentru compozitorul anului, categorie pe care a câştigat-o pentru a doua oară - după victoria sa din 2015 -, iar un cântec din repertoriul lui, ''Shape of You'', a câştigat la categoria "cea mai difuzată melodie".Stormzy a câştigat la categoria cel mai bun album cu ''Gang Signs &Prayer'', disc premiat şi la BRIT Awards de anul acesta, în timp ce melodia ''Question Time'', semnată de rapperul Dave, a câştigat la categoria "cel mai bun cântec de actualitate".Cantautorul Billy Bragg a fost recompensat pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea muzicii britanice, muziciana Cathy Dennis a fost premiată la categoria "Outstanding Song Collection", iar cântăreţul Billy Ocean a câştigat premiul Ivor Novello pentru realizări deosebite pe plan internaţional. Lionel Richie a primit un premiu Ivor Novello special.Songwriters Hall of FameA 49-a gală anuală Songwriters Hall of Fame Awards a avut loc pe 14 iunie şi a fost organizată la hotelul Marriott Marquis din New York. Compozitori legendari ai BMI (Broadcast Music Inc), precum Bill Anderson, Steve Dorff, grupul Kool & The Gang (Robert "Kool" Bell, Ronald Bell, George Brown şi James "JT" Taylor) şi Allee Willis, s-au numărat printre personalităţile muzicale incluse în acest an în Songwriters Hall of Fame.Au fost incluşi şi alţi muzicieni de prestigiu, precum Jermaine Dupri, Alan Jackson şi John Mellencamp.Lucian Grainge - preşedintele şi CEO-ul Universal Music Group - a primit prestigiosul trofeu Howie Richmond Hitmaker, Sara Bareilles a fost recompensată cu Hal David Starlight Award, iar Neil Diamond a fost laureatul din acest an al trofeului Johnny Mercer Award.MTV Video Music AwardsCântăreaţa Camila Cabello a fost marea câştigătoare la cea de-a 35-a gală MTV Video Music Awards, organizată pe 20 august la Radio City Hall din New York. Vedeta cubanezo-americană s-a impus la categoriile "Videoclipul anului" ("Havana") şi "Artistul anului". Cântăreaţa Cardi B, care primise cele mai multe nominalizări - 12 - a triumfat la trei categorii: "cel mai bun artist debutant", "cea mai bună colaborare" ("Dinero" - Jennifer Lopez, DJ Khaled, Cardi B) şi "cântecul verii" ("I Like It" - Cardi B, J Balvin, Bad Bunny).Ariana Grande s-a impus la categoria "cel mai bun videoclip pop", Nicki Minaj a câştigat premiul decernat în cadrul categoriei "cel mai bun videoclip hip-hop" ("Chun-Li"), iar Rita Ora ft. Avicii au triumfat la categoria "cel mai bun videoclip dance" ("Lonely Together").Jennifer Lopez a devenit primul artist latino care a primit prestigiosul trofeu Michael Jackson Video Vanguard Award.American Music AwardsCântăreaţa Taylor Swift, în vârstă de 28 de ani, a stabilit un nou record, câştigând pentru a patra oară trofeul Artistul anului la gala American Music Awards, organizată pe 9 octombrie la Microsoft Theater din Los Angeles. Artista americană s-a mai impus la categoriile "turneul anului", "artista preferată pop/rock" şi "albumul preferat pop/rock" ("Reputation").Camila Cabello a triumfat tot la patru categorii - "cel mai bun artist debutant", "colaborarea anului" ("Havana" - ft. Young Thug), "videoclipul anului" ("Havana") şi "cântecul preferat pop/rock" ("Havana").Cardi B a fost desemnată cea mai bună artistă hip-hop/rap.Pe lista laureaţilor s-au mai aflat Post Malone (cel mai bun artist pop/rock), DJ Khalid (cel mai bun artist soul/R&B) şi Carrie Underwood, care a câştigat cel de-al 13-lea premiu American Music din cariera sa după ce a fost desemnată artista preferată de muzică country.MTV Europe Music AwardsCântăreaţa americană de origine cubaneză Camila Cabello a fost marea câştigătoare a galei MTV Europe Music Awards (MTV EMA), organizată pe 4 noiembrie în oraşul spaniol Bilbao, cu patru premii obţinute la categoriile "cea mai bună melodie" ("Havana"), ''cel mai bun artist'', ''cel mai bun videoclip'' ("Havana") şi ''cel mai bun artist american''.Dua Lipa a fost desemnată învingătoare la categoria "cel mai bun artist pop", Nicki Minaj s-a impus la categoria "cel mai bun artist hip-hop", iar 5 Seconds of Summer a triumfat la categoria "cea mai bună trupă rock".Cântăreaţa americană Janet Jackson a fost recompensată cu trofeul Global Icon.Latin Grammy AwardsCea de-a 19-a gală Latin Grammy Awards a avut loc pe 15 noiembrie la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas. Cântăreţul uruguayan Jorge Drexler a câştigat trei trofee, impunându-se la categoriile "cântecul anului" ("Telefonia"), "înregistrarea anului" ("Telefonia") şi "cel mai bun album al unui cantautor" ("Salvavidas de Hielo").Artista spaniolă Rosalia, care abordează în piesele sale un melanj între flamenco şi stilul urban, s-a impus la două categorii: "cea mai bună fuziune/interpretare urbană" ("Malamente") şi "cel mai bun cântec alternativ" ("Malamente").Luis Miguel a produs marea surpriză a galei, câştigând trofeul pentru albumul anului, cu materialul discografic "Mexico por siempre".Deşi pornea ca favorit cu opt nominalizări, starul columbian J Balvin a câştigat un singur premiu, ce i-a fost atribuit pentru cel mai bun album de muzică urbană ("Vibras").Avancronica unor premii şi distincţii muzicale din 2019* Rock and Roll Hall of Fame Trupele britanice The Cure şi Radiohead şi cântăreaţa americană Janet Jackson se regăsesc pe lista artiştilor care vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2019.Această listă selectă este completată de alte trei trupe britanice - Def Leppard, Roxy Music şi The Zombies -, care reprezintă trei stiluri diferite, precum şi de cântăreaţa americană Stevie Nicks, deja membră în calitate de componentă a grupului Fleetwood Mac. De această dată, Stevie Nicks va fi inclusă în Rock and Roll Hall of Fame pentru cariera ei de artistă solo.Pentru a fi eligibili pentru o nominalizare, artiştii trebuie să îşi fi lansat albumul de debut cu cel puţin 25 de ani în urmă.Artiştii selecţionaţi - ale căror nume au fost anunţate pe 13 decembrie - sunt aleşi în urma voturilor fanilor şi ale unui comitet internaţional format din peste 900 de artişti, istorici muzicali şi reprezentanţi ai industriei muzicale, care trebuie să ia în calcul criterii precum influenţa, gradul de inovaţie şi amplitudinea carierelor artiştilor nominalizaţi.Ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame 2019 va avea loc la Barclays Center din New York pe 29 martie.* Grammy 2019 Rapperul american Kendrick Lamar a primit cele mai multe nominalizări - opt - la cea de-a 61-a ediţie a premiilor Grammy.În topul artiştilor care au primit cele mai multe nominalizări urmează Drake (şapte nominalizări), Boi-1Da şi Brandi Carlile (şase nominalizări fiecare) şi Lady Gaga, Mike Bozzi, Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Maren Morris şi Sounwave (cinci nominalizări fiecare).În iunie, organizatorii galelor Grammy au anunţat că au decis să extindă de la cinci la opt numărul artiştilor nominalizaţi la cele patru categorii principale - înregistrarea anului, cântecul anului, albumul anului şi cel mai bun artist debutant - pentru a permite o selecţie mult mai diversificată. Câte cinci muzicieni au fost nominalizaţi în fiecare categorie de la înfiinţarea premiilor Grammy, care au fost atribuite pentru prima dată în 1959.Nominalizările din acest an au fost alese din peste 21.000 de propuneri, repartizate în 84 de categorii. Etapa finală a procedurii de votare pentru stabilirea câştigătorilor va avea loc în perioada 13 decembrie - 19 ianuarie.Cea de-a 61-a gală de decernare a premiilor Grammy - cele mai prestigioase trofee atribuite de industria muzicală americană - va avea loc pe 10 februarie 2019 la Staples Center din Los Angeles. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu)