Doamne, te cutremuri! Andra Maruta, trista chiar inainte de Craciun!

17:50

Instanţa supremă a decis, joi, suspendarea executării pedepsei în cazul fostului ministru Elena Udrea în dosarul „Gala Bute” şi eliberarea acesteia până la soluţionarea efectivă a contestaţiei, anunţă avocatul Veronel Rădulescu. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul lui Tudor Breazu. Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au decis, joi, suspendarea hotărârii […] The post Elena Udrea va fi eliberată! Instanţa supremă suspendă executarea pedepsei appeared first on Cancan.ro.