Câștigătorii concursului “Votează superlativele anului 2018”

Președintele dinamovist Alexandru David a vorbit despre incidentul grav în care soția lui Sergiu Hanca a fost bruscată de suporteri ai "câinilor" după Astra - Dinamo 4-1. Mijlocașul e hotărât să plece de la echipă (DETALII). "Am înțeles că soția lui a fost agresată fizic. Nu am mai multe date, am vorbit cu el la telefon. Era preocupat să o liniștească pe soția lui. E multă tensiune, încordare. Starea generală e complicată. ...