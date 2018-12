Elena Udrea, ÎN CONTINUARE ÎN AREST! Cât va mai rămâne după gratii

10:15

Peste 1.400.000 de români au hepatită B şi C, iar 10 la sută dintre bolnavii cu hepatită C din Europa sunt români, ceea ce plasează ţara noastră pe locul 1 pe continent în privinţa numărului de pacienţi cu hepatită C, arată un studiu realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA). Potrivit cifrelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), se estimează că 71 de milioane de persoane suferă de infecţie cronică cu hepatită C, dintre care 400.000 decedează anual.