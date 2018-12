Amendă uriaşă pentru Orange. Consiliul Concurenţei a sancţionat compania pentru abuz de poziţie dominantă pe piaţa de plăţi şi reclame prin SMS

10:15

Comisarul european Corina Creţu afirmă, în mesajul de final de an, că „în ciuda unor răutăţi şi atacuri", încheie acest an cu satisfacţii profesionale mai mari ca oricând. Referindu-se la fondurile europene, ea remarcă faptul că „banii nu sunt totul", fiind esenţiale şi proiectele de calitate, capacitatea administrativă, voinţa politică şi încheie spunând că, din păcate, „vor exista ţări care vor pierde fonduri la final de an".