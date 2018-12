Modificare de ULTIMĂ ORĂ la ordonanța cu lăcomia

10:50

Fiecare perioada are insa un anumit curs de schimb ce se foloseste in ceea ce priveste tranzactiile in valuta, motiv pentru care este ideal a verifica inainte care este acesta.De credit sau de debit, cardul bancar este un obiect care nu ar trebui sa lipseasca de pe lista ta cu lucruri de luat in vacanta, respectiv cand pleci cu alte intentii in strainatate. Nu mai ai grija numerarului si iti este si mai usor sa platesti in anumite locuri.Cum decurg lucrurile cand efectuezi tranzactii in strainatate?Cel mai bine este sa fii in tema legat de cursul de schimb valutar pentru ca sunt banci care vizeaza costuri aferente conversiei valutare cand vine vorba de utilizarea cardului si altele care nu percep comisioane. Majoritatea cardurilor din tara se emit in lei. Vorbim despre o valuta de referinta reprezentata de Euro vizavi de MasterCard si dolar american pentru Visa. Este bine sa folosesti un convertor valutar ca sa iti faci o idee vizavi de cat este de avantajos sa platesti cu cardul in strainatate.Cand se efectueaza o plata in valuta, se va realiza mai intai conversia din valuta de referinta si ulterior cea in lei. Pune-te in tema legat de cat este de avantajos sa mizezi pe aceasta varianta accesand site-ul www.curs-valutar-bnr.ro. De altfel poti avea in vedere utilizarea convertorului valutar de pe site pentru a-ti fi mai usor, fiind potrivit datorita utilizarii sale intuitive.Iata si un exemplu vizavi de ce este necesar sa folosesti un convertor valutar. Efectuarea unei tranzactii intr-o locatie din Cehia implica in prima faza transformarea coroanelor in euro, respectiv dolari. Asta se intampla in ziua in care s-a efectuat plata, la cursul valutar de atunci. Mai tarziu, in decurs de cateva zile, urmeaza decontarea sumei in banca ce ti-a emis cardul. Suma respectiva devine din euro sau dolari – lei, prin raportare la cursul bancii. Aceasta va fi retinuta din contul tau.Sa stii ca acest mod de operare este valabil nu doar cand folosesti cardul, plecat fiind in strainatate. De asemenea se aplica si atunci cand efectuezi o tranzactie cu cardul pe un site din strainatate. Se aplica atunci cand preturile de pe acesta sunt exprimate in valuta.Din ce motiv tranzactiile internationale implica si alte costuri?Fiecare institutie foloseste cursuri speciale sau anumite formule, ceea ce influenteaza si conversia. Aceasta poate fi la un curs special pentru efectuarea tranzactiilor cu carduri, la cursul spot al bancii sau la unul cu un procent de 1 – 2 % mai mare comparativ cu nivelul cursului BNR.In functie de banca la care ai cardul emis, ti se percepe o suma in plus fata de cea pe care o folosesti in realitate. La decontare se urmareste cursul BNR – afla pe site-ul curs-valutar-bnr.ro care este acesta in functie de perioada.