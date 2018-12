Raluca Turcan, mesaj pentru Călin Popescu Tăriceanu: „Îi solicit public să împiedice distrugerea Pilonului 2 de pensii!”

13:40

Dani Mocanu a făcut o adevărată pasiune pentru tatuaje și ori de câte ori are ocazia se duce la salon. Recent, el s-a lăudat că și-a modificat puțin unul dintre tatuajele pe care le are pe piept. Este vorba despre tatuajul „Cina cea de taină” de pe pieptul cântărețului de manele. El a decis să-și […] Post-ul Dani Mocanu a dezvăluit secretul din spate tatuajului „Cina cea de taină”: „Prin acest tatuaj am anunţat, de fapt, filosofia mea de viaţă” apare prima dată în Libertatea.ro.