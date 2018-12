DW. Comentariu: Trădarea adevărului la Der Spiegel

14:30

In zilele noastre, exista masini de vanzare la tot pasul. Ca sofer, poti alege dintr-o multitudine de canale de cumparare, atat in mediul online, cat si offline, in functie de asteptarile pe care le ai, dar si de comportamentul tau de consum. Insa ce poate fi mai placut decat sa imbini online-ul cu offline-ul, reusind sa iti selectezi modelul de masina pe care ti-l doresti, sa ii afli istoricul, caracteristicile si sa ii observi calitatea si design-ul, iar mai apoi sa ii testezi functionalitatile la primul tau test drive?