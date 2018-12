Vali Bărbulescu, Carmen Negoiță, Remus Boroiu, Claudia, Otilia și Jorge sunt ultimii concurenți din Ferma

16:10

Corina Caragea nu aprinde luminițele în bradul de acasă, de Crăciun, nu aude colindătorii pe străzi, de Revelion și nici nu ne prezintă știrile din sport în haine de sărbătoare. Pasiunea pentru călătorii o poartă pe vedeta PRO TV pe două continente, la sfârșitul acestui an. „Petrec Crăciunul în Germania și Revelionul, la New York! […] Post-ul Corina Caragea, Crăciun în Germania și Revelion la New York! „Mă așez la masa altora și mă bucur de ce au pregătit” apare prima dată în Libertatea.ro.