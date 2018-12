POLI IAȘI - VOLUNTARI, liveTEXT ACUM + VIDEO » Formația lui Stoican atacă play-off-ul

17:10

Atenție, a venit poliția bucuriei! Ce, facem ce vrem aici? Nu! Pentru că după evenimentele de ieri de la Giurgiu, am învățat câteva reguli noi: Nu mai am voie să mă bucur la golurile echipei mele favorite, cu care țin dintotdeauna și pe care am venit la stadion să o văd jucând.Dacă echipa mea e condusă, cu atât mai mult nu am voie să mă bucur dacă marcăm. ...