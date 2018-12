Fotbal: Vardar Skopje şi Levski Sofia, excluse de UEFA din cupele europene

20:10

Filmele "Wounds", cu Dakota Johnson şi Armie Hammer, "Corporate Animals", cu Demi Moore şi Ed Helms, şi "Paddleton", cu Mark Duplass, vor avea premierele mondiale la ediţia din acest an a Festivalului Sundance, au anunţat joi organizatorii evenimentului, citaţi de site-ul revistei Variety.Lungmetrajele "Wounds" şi "Corporate Animals" vor fi proiectate în secţiunea Midnight din cadrul Festivalului Sundance, un eveniment dedicat producţiilor cinematografice independente."Wounds" este un thriller-horror ce prezintă povestea tulburătoare a unui barman din New Orleans, care intră în posesia unui telefon uitat în barul său. Zazie Beetz şi Karl Glusman fac parte şi ei din distribuţie. Babak Anvari a regizat această peliculă pe baza unui scenariu propriu, inspirat din romanul "The Visible Filth", scris de Nathan Ballingrud."Corporate Animals" este o comedie cu accente horror, regizată de Patrick Brice pe baza unui scenariu scris de Sam Bain. Demi Moore interpretează o femeie egotistă, directoarea unei companii care produce tacâmuri comestibile. Ea îşi conduce angajaţii într-un team-building într-o peşteră din New Mexico, iar ghidul acestui grup este interpretat de Ed Helms.La Sundance 2019 va avea premiera mondială şi "Paddleton", un film regizat de Alex Lehmann şi produs de Mark Duplass. Lungmetrajul, care îi are în rolurile principale pe Mark Duplass, Ray Romano, Ravi Patel şi Christine Woods, prezintă prietenia neobişnuită care se înfiripă între doi vecini cu caractere diametral opuse.În prima zi a festivalului vor fi proiectate şi filmele "Apollo 11", "The Edge of Democracy", "Give Me Liberty", "The Inventor: Out For Blood in Silicon Valley", "The Last Tree" şi "Memory - The Origins of Alien".Filmul care va închide Sundance 2019 este "Troop Zero".Organizatorii au anunţat, de asemenea, că au adăugat în selecţia din acest an peliculele "The Hours and Times" şi "The Blair Witch Project", care au avut premierele la Sundance 1992, respectiv Sundance 1999.Graţie acestor completări, festivalul din 2019 are o selecţie compusă din 117 lungmetraje, din care 39% sunt regizate de o femeie sau de mai multe femei, 35% sunt regizate de unul sau mai mulţi cineaşti de culoare şi 13% sunt regizate de persoane care fac parte din comunitatea LGBTQ.Cea de-a 35-a ediţie a Festivalului Sundance se va desfăşura în perioada 24 ianuarie - 3 februarie. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Dana Purgaru, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Sundance Film Festival / Facebook