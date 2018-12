Jenica Tabacu a murit! Cum au gasit-o politistii in casa: s-a sinucis

14:40

Elevii şi grupele din învăţământul preşcolar intră, de sâmbătă, în vacanţa de iarnă, ei urmând a se întoarce la cursuri în data de 13 ianuarie 2019, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Următoarea vacanţă este cea intersemestrială, în perioada 2-10 februarie 2019. Elevii şi preşcolarii au vacanţă timp de trei săptămâni, în perioada 22 decembrie […] The post Începe vacanța! Elevii și preșcolarii sunt cei mai norocoși. Câte săptămâni au liber de la școală appeared first on Cancan.ro.