DOCUMENTAR: 110 ani de la naşterea compozitorului Giacomo Puccini

Compozitorul italian Giacomo Puccini s-a născut la 22 decembrie 1858, la Lucca, în Toscana, într-o veche familie de muzicieni. Primele studii le-a făcut la seminar, iar în 1874 a intrat la Institutul muzical din Lucca, unde a scris "Preludiul simfonic" (1876) şi lucrări religioase.În 1880, Puccini s-a înscris la Conservatorul din Milano, unde a beneficiat de o bursă excepţională din partea reginei. A studiat cu Antonio Bazzini şi Amilcare Ponchielli, iar diploma a obţinut-o în 1883, cu "Capriciu simfonic", potrivit site-ului www.societateamuzicala.ro.La 31 mai 1884, a avut loc premiera primei lui opere, "Le Villi" ("The Willis or The Fairies"), pe un libret de Ferdinando Fontana (bazat pe nuvela "Les Willis" de Jean-Baptiste Alphonse Karr), la Teatrul "Dal Verme" din Milano.În februarie 1893 a avut loc, la Torino, premiera operei "Manon Lescaut", pe un libret de Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, Marco Praga şi Ruggiero Leoncavallo (după romanul "Manon Lescaut" de Antoine François Prévost), cu opt zile înainte de premiera cu "Falstaff" de Giuseppe Verdi, la Milano. A fost un triumf, iar lucrarea a fost montată în acelaşi an în întreaga Italie, în America de Sud, în Rusia, în Spania şi în Germania. În 1894, a fost montată la Lisabona, Budapesta, Londra, Praga, Montevideo şi Philadelphia, în scurt timp la Mexico, Varşovia, New York, Atena etc., iar în 1906, la Nisa şi la Bordeaux, în Franţa.După ce Puccini se stabileşte la Torre de Lago, lângă Lucca, are loc premiera operei "Boema" ("La boheme"), pe un libret de Luigi Illica şi Giuseppe Giacosa (după romanul "Scenes de la vie de boheme" de Henri Murger), la 1 februarie 1896, la Torino, sub bagheta lui Arturo Toscanini.Premiera operei "Tosca", pe un libret de Luigi Illica şi Giuseppe Giacosa (după drama "La Tosca" de Victorien Sardou) a avut loc la 14 ianuarie 1900, la Roma, lucrarea fiind montată în întreaga lume, precizează site-ul amintit.La 28 mai 1904 a avut loc premiera operei "Madama Butterfly", pe un libret de Luigi Illica si Giuseppe Giacosa (bazat pe o povestire de John Luther Long şi o piesă de David Belasco), la Brescia. Finalizarea operei a fost întârziată de gravul accident de automobil din 1903 suferit de Puccini. Opera "La fanciulla del West", pe un libret de Guelfo Civinini şi Carlo Zangarini (bazat pe piesa de teatru "The Girl of the Golden West" de David Belasco), a avut premiera la 10 decembrie 1910, la New York, în Statele Unite ale Americii, precizează site-ul www.societateamuzicala.ro.Abia peste opt ani, la 14 decembrie 1918, a avut loc premiera operei comice "Gianni Schicchi", pe un libret de G. Forzano, la New York, în Statele Unite ale Americii. În 1921, ilustrul compozitor se mută în oraşul Viareggio, unde începe să lucreze la compunerea operei "Turandot". Lucrarea a rămas însă neterminată, compozitorul îmbolnăvindu-se de cancer şi murind într-o clinică din Bruxelles, la 29 noiembrie 1924, după o intervenţie chirurgicală nereuşită. Opera a fost terminată de Franco Alfano, după schiţele rămase de la Puccini, şi a fost prezentată la Scala din Milano, la 25 aprilie 1926.AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu)

