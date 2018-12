Observatorii ONU, în drum spre Yemen

10:20

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică (FRGR), Irina Deleanu, a declarat, pentru AGERPRES, că 2018 a fost foarte dificil, întârzierea finanţării din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi accidentarea Luizei Filiorianu, cea mai valoroasă sportivă a României, dând peste cap planurile pentru acest an."Anul 2018 a fost unul foarte dificil pentru gimnastica ritmică românească din mai multe puncte de vedere. În primul rând nu am avut buget de la începutul anului, deoarece nu am fost eligibili ca federaţie pentru a primi finanţare de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Am primit bugetul undeva pe la sfârşitul lunii aprilie, poate chiar începutul lunii mai. Acest lucru ne-a împiedicat activitatea, ne-a făcut munca foarte grea, în sensul de a participa la competiţii, la Grand Prix-uri, la Cupe Mondiale. Al doilea moment dificil a fost accidentarea Luizei Filiorianu (n.r. - ruptură de ligamente) care ne-a dat peste cap cam toate planurile noastre. Mă refer la planurile pe care le făcusem noi ca obiective de performanţă pentru anul 2018", a spus Deleanu.Foto: (c) Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO Preşedinta a subliniat totuşi evoluţiile sportivelor Denisa Mailat şi Andreea Verdeş. "Ca realizări avem în 2018 calificarea la Jocurile Europene obţinută de Andreea Verdeş de la CS Unirea Iaşi. De asemenea, locul 4 obţinut de Laura Aniţei, tot de la CS Unirea Iaşi, la Campionatele Europene. Mai putem pune aici progresul extraordinar al Denisei Mailat de la CSA Steaua Bucureşti, care a reuşit să obţină o performanţă destul de bună la Campionatele Mondiale. Din păcate, accidentarea Luizei Filiorianu nu ne-a mai permis să accesăm un rezultat bun pe naţiuni la Campionatele Mondiale de la Sofia. Ne-am prezentat cu Andreea Verdeş, cu Denisa Mailat şi Alice David şi nu am putut obţine o clasare foarte bună pe echipe. În prezent lotul naţional se antrenează în sala din cadrul clubului Floreasca unde plătim chirie. Iar cu ajutorul Ministerului Tineretului şi Sportului am reuşit să şi achităm această chirie, pentru că altfel nu ştiu cum am fi putut pregăti loturile naţionale", a afirmat eaAnul 2019 va fi unul încărcat pentru gimnastica ritmică românească. "Anul 2019 va fi un an destul de greu, pentru că avem două Campionate Mondiale, unul de senioare şi unul de junioare. Va fi de fapt prima ediţie a Mondialelor de junioare şi va avea loc la Moscova în luna iulie. Avem Campionatele Europene şi apoi Jocurile Europene de la Minsk, deci este un an foarte încărcat din punctul de vedere al competiţiilor majore. Apoi Cupele Mondiale, etapele de World Challenge Cup... De fapt, va fi un an greu şi din punct de vedere administrativ, pentru că vom organiza World Challenge Cup la Cluj-Napoca în luna august", a afirmat Deleanu.Preşedinta a expus şi obiectivele pentru anul următor: "Sperăm într-o clasare cât mai bună a Andreei Verdeş la Jocurile Europene de la Minsk. Apoi la junioare, la Campionatele Europene de ansambluri, sper să reuşim o clasare cât mai bună, pentru că vom fi la prima participare după mai mulţi ani. În acelaşi timp, cu proba de ansamblu vom participa şi la Campionatele Mondiale, unde la individual le vom avea pe Laura Aniţei şi Miruna Ciocârlan. Deci ne punem toate speranţele în junioare la proba individuală. La ansamblu sperăm într-o participare decentă, e un început dificil. Iar la senioare ne gândim la o clasare în primele 20 de locuri la Campionatele Europene şi la Campionatele Mondiale, o clasare în primele 24 de locuri, pentru că anul acesta nu am reuşit să prindem finala individuală în absenţa Luizei Filiorianu".Accidentată la începutul lunii mai în cadrul World Challenge Cup de la Guadalajara (Spania), Luiza Filiorianu are şanse destul de mici de a obţine calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. "Procedura de calificare la Jocurile Olimpice e destul de complicată de data aceasta, dar nu putem spune că nu avem şanse pentru că de această dată se califică şi cele mai bune sportive de pe plan continental. Bineînţeles, după ce sunt eliminate toate locurile de la Campionatele Mondiale. Pentru Luiza Filiorianu va fi destul de greu să obţină această calificare, obiectivul ei pe 2019 fiind Jocurile Universitare", a explicat preşedinta FRGR.Foto: (c) Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO Cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică în 2018 a fost Denisa Mailat, în timp ce titlul de sportivul anului, în opinia Irinei Deleanu, ar trebui să îi revină Simonei Halep. "În clasamentul întocmit după regulamentul Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică pe primul loc o avem pe Denisa Mailat, care e campioană naţională absolută anul acesta, urmată de Andreea Verdeş. Iar cei mai buni trei sportivi români în 2018 aş spune că sunt Simona Halep, Cristina Neagu şi echipajul de dublu vâsle categorie uşoară de la canotaj (n.r. -format din Ionela Livia Cozmiuc şi Gianina Elena Beleagă)", a precizat Deleanu.La Campionatele Mondiale de la Sofia, cea mai bună clasare a obţinut-o Denisa Mailat, locul 38 la total (poziţia 22 la panglică, 49 la cerc, 40 la minge şi 49 la măciuci).Andreea Verdeş a ocupat locul 17, în timp ce Denisa Mailat s-a clasat pe poziţia a 21-a la Campionatele Europene de la Guadalajara (Spain). Tot în cadrul Campionatelor Europene, dar în concursul rezervat junioarelor, Laura Aniţei a obţinut locul 4 la proba de cerc.