Imagini dementiale in Bucuresti! Cum si-a „TUNAT” masina un sofer de Sarbatori :))

23:10

Simona Halep a început să se antreneze la intensitate maximă, după lunga perioadă de recuperare cauzată de problemele lombare. Numărul 1 WTA a postat pe social media un clip video cu un raliu din timpul unei ședințe de pregătire, însoțit de comentariul: "Iubesc noile mele rachete". Loving my new rackets so far ️@WilsonTennis pic.twitter.com/0GPop7iqNf — Simona […]