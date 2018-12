Mesajul postat de iubitul Elenei Udrea în urmă cu 13 ore! Adrian Alexandrov: „Un scuipat…”

18:10

Finala de la Exatlon a adus un mare scandal, după ce Beatrice Olaru a fost desemnată câștigătoarea show-ului. În finala cu Alin Andronic, el a decis să abandoneze. El a făcut un live, în care spune multe lucruri. La rândul ei, câștigătoarea, Beatrice, a ținut să transmită un mesaj, pe pagina sa de socializare. Alin […]