Smiley, strigăt de ajutor înainte de Crăciun: „Am aflat…” Din păcate, e adevarat

21:30

Mircea Badea l-a criticat aspru pe polițistul Marian Godină după ce a aflat că acesta a rămas fără permis de conducere. Prezentatorul TV nu a rezistat și a spus totul pe post. Răspunsul lui Godină nu a întârziat. ”Am permis și pentru categoria A, deci oricând aș putea fi motociclist. Sa privim partea buna (in […] The post Răspunsul lui Godină, după ce Mircea Badea l-a făcut praf: ”Oricând aș putea…” appeared first on Cancan.ro.