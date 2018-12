''Vestele galbene'' s-au mobilizat în număr redus în Franţa, pentru o nouă sâmbătă de proteste

11:10

Actriţa Lynne Thigpen s-a născut la 22 decembrie 1948, în Joliet, Illinois, potrivit www.imdb.com.A predat engleza la liceu, în timp ce urma şi cursuri de teatru şi dans la Universitatea din Illinois. În 1971, s-a mutat la New York, pentru a-şi urma vocaţia de actriţă.Thigpen a avut o carieră teatrală lungă şi prolifică, interpretând roluri în muzicaluri, cum ar fi "Godspell", "The Night that Made America Famous", "The Magic Show", "Working" şi "Tintypes". Una dintre cele mai valoroase interpretări teatrale ale sale a fost în piesa lui Wendy Wasserstein, "An American Daughter", în 1997, care i-a adus un premiu Tony pentru interpretare.Primul său rol într-un film artistic a fost cel din "Godspell" (1973), unde a jucat alături de Victor Garber şi David Haskell. A apărut doar în câteva filme de-a lungul carierei, ultimul fiind "Anger Management" (2003), unde a jucat alături de Adam Sandler şi Jack Nicholson.Thigpen a fost, de asemenea, cunoscută, pentru rolurile din emisiunile pentru copii, "Where in the World is Carmen Sandiego?" şi "Bear in the Big Blue House". A jucat într-o serie de producţii de televiziune, printre care se numără rolul Grace Keefer din "All My Children" şi cel al personajului Ella Farmer din filmul "The District".A apărut şi în câteva episoade din "Gimme A Break!", "L.A. Law", "Law & Order", "The Days and Nights of Molly Dodd" şi "Thirtysomething", conform www.tvguide.com.La 12 martie 2003, Thigpen a fost găsită decedată în locuinţa sa din Marina del Rey, California. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Cristian Anghelache, editor online: Anda Badea) Sursa foto: imdb.com