Peste o mie de oameni participă în Bucureşti la marşul pentru comemorarea victimelor revoluţiei din 1989

Taxa asupra activelor financiare ale instituţiilor bancare va fi calculată la nivelul întregului an fiscal, fiind însă plătibilă trimestrial, la fel ca în cazul plăţii altor tipuri de taxe şi impozite, precum cel pe profit, precizează Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR)."Având în vedere unele interpretări apărute în mass-media privind modalitatea de aplicare a plăţii taxei pe activele financiare a instituţiilor bancare potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, apreciem că interpretarea corectă, bazată atât pe principiile de drept fiscal, cât şi pe declaraţiile publice din ultimele zile, este aceea că taxa asupra activelor financiare ale instituţiilor bancare va fi calculată la nivelul întregului an fiscal, fiind însă plătibilă trimestrial, la fel ca în cazul plăţii altor tipuri de taxe şi impozite, precum cel pe profit, a căror valoare este stabilită la nivelul întregului an, fiind însă plătibilă la diferite intervale de timp. Aşadar, o astfel de interpretare ţine cont şi de o practică fiscală deja existentă, însă şi de declaraţiile anterioare ale Ministrului Finanţelor din ziua de marţi, 18 decembrie a.c., în care cifrele şi calculele prezentate public cu acea ocazie au relevat faptul că se intenţionează aplicarea unei taxe pe active bancare stabilită la nivelul întregului an, însă plătibilă trimestrial", se arată într-un comunicat al CPBR remis sâmbătă AGERPRES.Potrivit Ordonanţei de Urgenţă adoptate în şedinţa de vineri a Guvernului, activele financiare ale băncilor vor fi impozitate în cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%.Ulterior adoptării actului normativ, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici a precizat, la Palatul Victoria, că, dacă media trimestrială a ratei ROBOR este până la 0,5% peste pragul de referinţă (2%) taxa este de 0,1%, dacă este între 0,51% şi 1% peste prag cota este de 0,2%, dacă se depăşeşte cu până la 1,5% atunci este 0,3%, între 1,51% şi 2% peste prag este de 0,4%, şi peste 2% peste prag este de 0,5%, aplicată la activele financiare.