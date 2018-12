Atentatul de la Charlie Hebdo: Peter Cherif, un apropiat al fraţilor Kouachi, arestat în Djibouti şi trimis cu avionul în Franţa

01:20

Două jurnaliste ale France 2 Montpellier au declarat sâmbătă pentru AFP că au fost agresate "violent" de manifestanţi din rândul "vestelor galbene" în timp ce relatau despre un protest de la Boulou, în apropierea frontierei franco-spaniole, relatează AFP.Cele două jurnaliste ale France 2 au depus plângere, iar canalul a precizat că intenţionează să facă la fel.Redactoarea Anne Domy şi cameramana Audrey Guiraud se aflau în apropierea barierei de plată de pe autostrada A9 de la Boulou, pe care manifestanţii au blocat-o parţial în cursul zilei."Totul a fost dat peste cap după-amiază, când forţele de ordine au lansat gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanţi şi o mişcare de panică a pus stăpânire pe mulţime", a explicat telefonic Anne Domy."Împreună cu colega mea, am fost atacate şi urmărite de o mulţime de manifestanţi care ne-a încercuit complet. Am primit lovituri în spate", a povestit ea, încă sub stare de şoc."Sunteţi vândute", "nu faceţi decât să denaturaţi realitatea", strigau cu furie la cele două jurnaliste "vestele galbene", bărbaţi şi femei deopotrivă.Cele două jurnaliste spun că au fost salvate de o "vestă galbenă" care s-a interpus între ele şi protestatari şi le-a permis să fugă "sub o ploaie de insulte".Nu este pentru prima dată când jurnaliştii sunt agresaţi de "vestele galbene". La Toulouse, cinci jurnalişti de la CNEWS şi BFMTV au depus plângere la sfârşitul lui noiembrie pentru "violenţe în formă agravată", "ameninţări cu moartea", "tentativă de agresiune în grup", acuzând că au primit lovituri de picioare, au fost scuipaţi şi urmăriţi pe stradă.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.midilibre.fr