Roxana, fetita care a spus la ProTV ca vrea piure cu carne, a primit o casa noua de Craciun! FOTO

16:40

Toni Conceicao, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat că pentru a câștiga în această seară pe „Național Arena” cu FCSB, elevii săi trebuie să facă un meci perfect. „Pentru a câştiga, trebuie să facem un joc foarte intens, foarte organizat, ca o echipă inteligentă, pentru că vom întâlni un adversar bun, un adversar […] The post Toni Conceicao: „„Pentru a câştiga, trebuie să facem un joc foarte intens, foarte organizat!” appeared first on Cancan.ro.