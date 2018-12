Dimineata Zurli cu Mirela Retegan si Fetita Zurli

14:30

Declarație de presă susținută de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Bună ziua! Am terminat astăzi ședința CSAT, CSAT care s-a desfășurat în două zile, în 11 și în 19 decembrie. Am analizat și am aprobat o serie de măsuri importante care privesc apărarea țării și securitatea națională. Prima chestiune pe care aș menționa-o puțin mai în detaliu este aprobarea Planului de înzestrare a...