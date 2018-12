Românii vor construi prima AUTOSTRADĂ din Moldova

10:10

Intrebat daca a discutat unele masuri din recenta OUG, cu omul de afaceri Ion Tiriac, Darius Valcov a raspuns, in cadrul unor declaratii la Guvern: “Unele idei le-am discutat. Noi am vorbit despre acest program, acum venim sa vedem cine investeste”.Acesta a fost intrebat in momentul in care se discuta despre programul de finatare a gradinitelor cu program sportiv.De anul viitor, organizatiile, ONG-uri sau fundatii, care vor sa infiinteze gradinite cu program sportiv pot obtine un ajutor de stat de 500.000 de euro, daca gradinita are 5.000 de metri patrati.Tiriac a anuntat ca doreste sa construiasca mai multe gradinite cu program sportiv.“Nu este vorba de cineva interesat sa construiasca. Am vorbit despre program. Acum vom vedea cine va fi interesat in momentul in care il vom lansa oficial. Trebuie sa luam necesitatea, nu oportunitatea, pentru ca avem nevoie de aceste gradinite. De fapt, parintii din Romania au nevoie de aceste gradinite si oricine din Romania poate construi aceste gradinite”, a precizat Valcov. Articolul integral pe ZIARE.COM