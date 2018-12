RETROSPECTIVĂ2018/Instituţiile internaţionale îşi înrăutăţesc estimările pentru economia românească; avertismente repetate privind deficitul bugetar

12:00

Trupe şi solişti de renume din muzica mondială, printre care Scorpions, Lara Fabian, Richard Clayderman sau Foreigner, au concertat în 2018 pe scenele bucureştene.Din peisajul spectacolelor bucureştene nu au lipsit artiştii români, fanii muzicii autohtone având posibilitatea să se bucure de show-uri oferite de Tudor Gheorghe, Phoenix, Ştefan Bănică sau Alexandra Uşurelu.Anul concertistic 2018 a fost deschis de celebrul violonist elveţian Manrico Padovani, pe 8 ianuarie, în cadrul celei de-a V-a ediţii a Concertului Extraordinar de Anul Nou. Supranumit "magicianul viorii", acesta a interpretat pe scena Sălii Mari a Teatrului Naţional din Bucureşti, la vioara sa Stradivarius-Vuillaume "Messiah", celebrul "Concert nr. 1, în Re Major" de Niccolo Paganini, alături de cunoscuta Orchestră Symphactory, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. În partea a doua a concertului, publicul a putut asculta Suitele 1 şi 2 din opera "Carmen", de Georges Bizet.Alexandra Uşurelu a revenit la Sala Mare a Teatrului Naţional pe 29 ianuarie, alături de 20 de alţi muzicieni, cu spectacolul "Lumea, cum ai vrea să fie". Printre melodiile care au putut fi ascultate s-au numărat "Lumea, cum ai vrea să fie", "Mai bine în doi", "Fuga Pământului" (cu mim Alex Pribeagu), "N-ai nevoie de foarte multe" (cu Dinu Olăraşu) sau "La capătul lumii".Trupa Direcţia 5 a continuat şi în 2018 tradiţia concertelor dedicate Valentine's Day, oferindu-le fanilor, pe 12 februarie, posibilitatea să asculte la Sala Mare a Teatrului Naţional din Capitală balade pop-rock precum "Iţi mulţumesc", "Dacă ai şti", "Eşti stilul meu", "Am nevoie de tine", "Superstar", "Şi ce dacă", "Ce mai faci" sau "Forever Love".Trupa Holograf s-a întors la Sala Palatului pe 14 februarie cu concertul "Best Ballads, aducându-le fanilor melodii precum "Dragostea mea", "Să nu-mi iei dragostea", "Ţi-am dat un inel" ori "Eşti aşa frumoasă".Tot pe scena Sălii Palatului a revenit, pe 17 februarie, şi celebra artistă portugheză Mariza, supranumită noua regină a muzicii fado. Artista a fost acompaniată de o trupă de instrumentişti formată din chitară portugheză, chitară clasică, bas acustic, tobe şi elementele de percuţie.Şi Andra a revenit, în perioada 23-25 februarie, pe scena Sălii Palatului, unde a susţinut trei concerte "Aievea". Într-un decor special, artista a interpretat melodii precum "Mi-ai luat minţile de tot", "Atâta timp cât mă iubeşti", "Mi-e dor de tine", "Vreau să am steaua mea", "K la meteo" sau "Dragostea rămâne". Printre invitaţii care au urcat alături de Andra pe scenă s-au numărat Connect-R, Alex Velea, Irina Rimes, Aurelian Temişan, Viorica şi Ioniţă de la Clejani şi Dan Bittman.Caro Emerald, revenită pentru a doua oară în Capitală, a concertat pe 28 februarie la Sala Palatului din Bucureşti. Concertul a făcut parte din turneul de promovare a albumului "Emerald Island", iar în deschidere a cântat Irina Rimes.Ştefan Bănică a susţinut, pentru al optulea an consecutiv, concertul "Te iubesc, femeie!", un spectacol dedicat în mod special doamnelor şi domnişoarelor. Evenimentul a avut loc pe 7 martie la Circul Metropolitan Bucureşti.The Prince of Romance, Richard Clayderman, s-a întors la Bucureşti pe 8 martie, de Ziua Internaţională Femeii, cu un concert maiestuos susţinut alături de Orchestra Simfonică Bucureşti. În deschiderea show-ului pe scenă au urcat fetele de la Amadeus.Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTOUnul dintre cei mai populari artişti ai Greciei, Nikos Vertis, a adus la Sala Palatului din Capitală, pe 15 şi 16 martie, un show spectaculos din care nu au lipsit cele mai apreciate piese din repertoriu.Celebra cântăreaţă Lara Fabian a revenit şi ea în România în luna martie, pentru două concerte - unul la Cluj-Napoca pe 29 martie şi cel de-al doilea la Sala Palatului din Capitală pe 31 martie. Show-urile din România au făcut parte din turneul de promovare a albumului "Camouflage".Aprilie a început cu un concert oferit de Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" cu ocazia Sărbătorilor Pascale, la Ateneul Român. Spectacolul, desfăşurat sub conducerea Annei Ungureanu, a conţinut atât piese cu specific pascal, cât şi creaţii celebre ale maestrului Marin Constantin.Şi Goran Bregovic a revenit la Bucureşti, la Sala Palatului, pentru un nou concert alături de Wedding and Funeral Orchestra, pe 2 aprilie. Concertul a fost deschis de trupa Bosquito şi a inclus atât cele mai cunoscute melodii ale artistului, cât şi piese de pe albumul "Three Letters From Sarajevo".Un show mult aşteptat şi căutat de români este şi cel oferit pe 13 aprilie, la Sala Palatului din Bucureşti, de irlandezii celebrului Michael Flatley - Lord of the Dance. Spectacolul s-a numit "Dangerous Games" şi a fost primul show din turneul pe care celebra trupă l-a susţinut în România.Pe 19 aprilie, trupa Bosquito a putut fi ascultată la Hard Rock Cafe, iar pe 20 aprilie, renumitul violonist şi compozitor Edvin Marton, apreciat pentru stilul său unic de a fuziona muzica clasică cu pop-rock-ul zilelor noastre, a concertat la Sala Palatului din Bucureşti.Spectacolul pe care Edvin Marton l-a prezentat în Capitală alături de Orchestra Metropolitană Bucureşti, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, intitulat "Stradivarius Concert Show", a cuprins compoziţii muzicale precum "Tosca Fantasy", "Godfather" sau "Love In Venice".Maestrul Tudor Gheorghe s-a întors la Sala Palatului din Capitală pe 3 mai, cu un nou concert "Rândunici printre lozinci". Cu o nouă orchestraţie a dirijorului şi orchestratorului Marius Hristescu, muzica anilor '60-'70 a prins din nou viaţă alături de membrii orchestrei CONCERTINO din Chişinău.Foreigner, una dintre trupele legendare ale scenei rock internaţionale, a susţinut un show plin de energie la Sala Palatului din Bucureşti pe 7 mai. Show-ul, care a făcut parte din turneul mondial "40th Anniversary Tour", a fost primul susţinut de Foreigner în România. În deschidere a concertat trupa Iris în noua formulă, cu Costi Sandu la voce.Foto: (c) Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO Damian Drăghici & Brothers au adus ritmurile lor de fusion, ce îmbină muzica lăutăreascu cu cea reggae, jazz, rock şi dubstep, la Beluga Music & Cocktails, pe 11 mai, iar trupa Phoenix a venit pe 14 mai, în cadrul turneului naţional "Sinteza-Rapsodia", la Teatrul Naţional din Bucureşti. Invitaţi speciali au fost Grigore Leşe, Nicolae Dumitru şi Bogdan Munteniţă.Câştigător a zece premii Grammy, Bobby McFerrin a concertat la Sala Palatului din Bucureşti pe 19 mai, urmat pe 23 mai, de rapperul jamaican Sean Paul care, în cadrul turneului "Mad Love Europe Tour" a concertat la Arenele Romane. În deschidere au putut fi ascultaţi Faydee, Fly Project şi Simona Nae.Legendara trupă Scorpions a revenit în Bucureşti, la Romexpo, pe 12 iunie, cu un nou spectacol remarcabil, de această dată în cadrul turneului "Crazy World". Din show nu au lipsit piese precum "Going Out With A Bang", "Make It Real", "Is There Anybody There?", "Wind Of Change", "The Zoo", "Send Me An Angel", "Tease Me, Please Me" sau "Big City Nights".Trupa Judas Priest a revenit la Bucureşti pe 22 iulie, pentru un concert în aer liber susţinut la Romexpo. Evenimentul a făcut parte din turneul internaţional de promovare a albumului "Firepower". În deschidere au concertat Battle Beast, Rhemorha şi Carthagods.Pe 25 iulie a concertat la Arenele Romane din Bucureşti şi celebrul chitarist Joe Satriani, în cadrul turneului "What Happens Next Tour".Pe 17 august au revenit la Romexpo şi finlandezii de la Nightwish. Evenimentul a făcut parte din turneul aniversar "Decades", care a celebrat 20 de ani activitate muzicală a trupei. În deschidere au putut fi ascultate trupele Fallen Arise şi A Tear Beyond.Legendarul chitarist al trupei Motorhead, Phil Campbell, a concertat pe 3 septembrie în club Quantic din Capitală. Artistul şi-a delectat fanii cu proiectul solo "Phil Campbell and the Bastard Sons". Din playlistul show-ului nu au lipsit piese-tribut Motorhead.Talentatul tenor Juan Diego Florez a concertat pe 7 septembrie la Opera Naţională Bucureşti. Invitată în concert a fost celebra soprană Teodora Gheorghiu.Două concerte sold-out la Sala Palatului a avut şi violonistul David Garrett, pe 13 şi 14 septembrie. Show-urile au făcut parte din turneul mondial "Explosive live".Pe 23 septembrie, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Bucureştiului, în Capitală a revenit, după 23 de ani, şi Rod Stewart cu un concert live. În deschidere a cântat trupa Vunk.Piese iubite din folclorul românesc, culese din toate regiunile istorice ale ţării, a oferit, pe 30 septembrie, la Sala Palatului, interpreta Andra, acompaniată de Orchestra Fraţilor Advahov.Nigel Kenedy, cunoscutul violonist, a revenit în România cu un nou concert: "Bach & Gershwin". Britanicul i-a avut alături de el pe scenă pe Rolf Bussalb (chitară), Doug Boyle (chitară), Peter Adams (violoncel) şi pe Piotr Kulakowski (bas)Vasilis Karras, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de muzică grecească, a venit în premieră la Sala Palatului din Bucureşti, pe 14 octombrie. Bucureştenii au avut ocazia să asculte piese precum "As'tin na leei", "Den Pao Pouthena", "Nychta Kselogiastra", "Gela mou", "An hatheis ti tha kano", sau "Aliti me lene". În deschidere, spectatorii au avut posibilitatea să-l asculte Ionuţ Galani, artist apreciat în România pentru interpretările inconfundabile ale celor mai îndrăgite melodii greceşti.Boney M, alături de Liz Mitchell, solista din formula originală a grupului, au aniversat pe 28 octombrie 40 de ani de carieră pe scena Sălii Palatului, într-un spectacol cu trupă completă. Invitatul de marcă al evenimentului a fost Ottawan, cunoscut pentru piese ca "D.I.S.C.O.", "Hands Up (Give Me Your Heart)" şi "Crazy music".Pe 23 şi 24 noiembrie, Havasi Symphonic a revenit în România cu trei concerte. Havasi Symphonic a adus laolaltă pe scenă un pian solo, o orchestră simfonică şi un cor, o mulţime de solişti extrem de talentaţi ai scenei muzicale mondiale şi tobe rock.Foto: (c) SORIN LUPŞA / AGERPRES FOTO Şi Pink Martini a revenit la Bucureşti cu două reprezentaţii muzicale pe 1 şi 2 decembrie, la Sala Palatului. În show-rile de la Bucureşti au fost aduse, în premieră în România, colecţia de cântece de iarnă pe care trupa le-a cules din întreaga lume. De la colinde din Ucraina, Franţa sau Italia, la cântece de iarnă din Israel, Scoţia sau Germania şi cântece chinezeşti de anul nou, ori celebrul "White Christmas" cântat în limba japoneză, toate au răsunat pe scena Sălii Palatului, într-o splendoare muzicală. Alături de China Forbes, Thomas Lauderdale şi orchestra Pink Martini, pe scena Sălii Palatului au urcat şi Nicoleta Nucă şi Loredana, pe 1 decembrie, respectiv 2 decembrie.Continuând tradiţia, Ştefan Bănică a fost din nou prezent la Sala Palatului, între 13 şi 16 decembrie, cu o nouă serie a concertelor extraordinare de Crăciun.Şi Ştefan Hruşcă a revenit acasă pentru un turneu aniversar. Pe 17 decembrie, cele mai frumoase colinde - "Florile Dalbe", "Trei Păstori", "Afară ninge liniştit", "Linu-i lin" sau "Sfântă-i sara de Crăciun" - au putut fi ascultate la Teatrul Naţional din Bucureşti. Artistul i-a dedicat un cântec şi Regelui Mihai. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: George Onea, editor online: Anda Badea)