Cel mai simplu truc pentru o friptură fragedă de porc: Pur şi simplu se topeşte în gură!

Nu avem nevoie de noroc, talent sau experienta in bucatarie pentru a obtine o friptura de porc frageda si suculenta! In schimb, avem nevoie doar de rabdare, deoarece acest tip de mancare demonstreaza cat de important este modul in care este preparata. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea