Cele mai GRAVE scenarii pentru 2019. Ce CRIZE politice pot izbucni pe plan mondial?

13:40

Moş Crăciuni de închiriat este afacerea unei firme din Timişoara, care organizează petreceri şi activităţi pentru copii. Pentru că cererea a crescut de la an la an, numărul Moş Crăciunilor care pot fi închiriaţi pentru cel mult 20 de minute a ajuns la zece, în acest an. Mădălin Pătraşcu, managerul firmei din Timişoara, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că şapte dintre Moş Crăciuni au barbă naturală, albă. De altfel, aceştia sunt şi cei mai căutaţi, având vârste între 60 şi 70 de ani. “Avem...