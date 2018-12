O ambulanță a luat foc în curtea unui spital din Argeș!

10:40

Ioana Bulgaru, Doinița Ioniță, Cristian Moldovan și Bella Santiago sunt cei patru finaliști care în această seară, de la ora 20.00, live la Antena 1, vor trece prin emoțiile finalei ”X Factor”. Doar unul dintre ei va câștiga marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Anul acesta, Ștefan Bănică are două finaliste, pe Doinița […] The post Câștigător X Factor 2018 – Surpriză la Antena 1 appeared first on Cancan.ro.