Emmanuel Macron regretă retragerea SUA din Siria şi aminteşte că ''un aliat trebuie să fie de încredere''

Şi dacă echipa de rugby a Noii Zeelande va eşua la Mondialul nipon din 2019? Aproape de neconceput în urmă cu un, ipoteza ca All Blacks să rateze cucerirea unui al treilea titlu mondial consecutiv la Tokyo nu este de neluat în seamă în condiţiile în care supremaţia i-a fost tot mai contestată în 2018, scrie AFP.Să nu înţelegem însă greşit: Noua Zeelandă rămâne totuşi favorită la cucerirea unui nou trofeu mondial (după cele din 1987, 2011 şi 2015), mai ales că încheie anul pe primul loc în ierarhia internaţională, dar are şi momente când dă semne de slăbiciune.Anul acesta, în septembrie, Noua Zeelandă a pierdut pentru prima dată din 2009 o partidă pe teren propriu, 34-36 cu Africa de Sud, în Rugby Championship, pentru ca în noiembrie să piardă în faţa Irlandei (9-16), la Dublin, primul eşec pe pământ european din 2002.Cu toate acestea, All Blacks au reuşit un meci de senzaţie cu Anglia, pe Twickenham, tot în noiembrie, câştigând cu 16-15 o partidă test în care au fost conduşi cu 15-0.Anglia, Irlanda şi Africa de Sud sunt naţionalele care în acest an au pus sub presiune Noua Zeelandă.După un început de an lamentabil, Anglia, pregătită de australianul Eddie Jones, şi-a revenit pe final de an când, cu excepţia partidei cu campioana mondială, au câştigat fără probleme celelalte meciuri susţinute acasă, cu Africa de Sud, Japonia şi Australia şi a încheiat anul pe locul 4.Irlanda încheie 2018 din poziţia de cea mai bună naţională europeană şi a doua la nivel mondial, fiind pe locul secund în clasamentul World Rugby, la mai puţin de două puncte de Noua Zeelandă. Naţionala ''trifoiului'' a câştigat de altfel în martie cel de-al treilea Mare Şlem al său în Turneul celor Şase Naţiuni, iar în iunie a câştigat pentru prima dată din 1979 o serie de meciuri test cu Australia, înainte de a se impune, în noiembrie, în faţa Noii Zeelande.Cât de spre Africa de Sud, aceasta este o echipă în revenire de formă de când banca tehnică a fost preluată de Johan 'Rassie' Erasmus, la începutul anului, chiar dacă în clasamentul de final de an ocupă locul 5.Dacă la toate acestea mai adăugăm şi naţionala Ţării Galilor, ocupanta ultimului loc al podiumului la final de an şi care a reuşit înscrierea celor mai multe puncte într-un meci în 2018, 74-24 cu Tonga, putem spune că 2019 se anunţă un an extrem de interesant la nivelul rugbyului internaţional, Cupa Mondială (20 septembrie - 2 noiembrie) urmând să ofere tabloul exact al situaţiei în sportul cu balonul oval. AGERPRES/(autor: Adrian Drăguţ, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)