Nicolae Dică dezvăluie ce relație are acum cu MM Stoica: "Un defect al meu e că am încredere în oameni"

Nicolae Dică a vorbit despre Mihai Stoica, după ce Gigi Becali a dezvăluit imediat după înfrângerea cu CFR Cluj, scor 0-2, că MM i-a spus că "echipa nu are antrenor". "În MM am avut încredere. Doar cu el am vorbit anumite lucruri. M-a mirat acea declarație a patronului. MM știe foarte bine că eu am avut ofertă din Arabia Saudită și doar cu MM am vorbit. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor