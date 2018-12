Zece răniți în urma coliziunii dintre patru mașini, pe DN 7, în Argeș

12:30

A fost prima spargere care s-a dat de la înființarea orașului Longyearbyen, o localitate norvegiană din arhipelagul arctic Svalbard! Jaful armat s-a petrecut vineri, iar autorul a fost prins la scurt timp de la comiterea infracțiunii. "S-a produs un atac armat în jurul orei locale 10:40 (09:40 GMT)", a declarat pentru AFP Terje Carlsen, purtător […]