Nicaragua: Regimul Ortega arestează pentru "terorism" o jurnalistă incomodă

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, duminică seară, că preşedintele României, Klaus Iohannis, este "un om care nu acceptă consensul".Dăncilă a afirmat, la România TV, că a discutat cu şeful statului despre nevoia de cooperare inter-instituţională, însă a adăugat că nu a reuşit în demersurile sale."Am încercat să fac pe toată lumea să înţeleagă că o relaţie bună inter-instituţională este pentru binele României. Am făcut numeroase apeluri, am încercat să vorbesc şi cu preşedintele statului. Se pare că nu prea am reuşit. Ultimele declaraţii confirmă acest lucru. Am avut discuţii cu domnul preşedinte Klaus Iohannis, i-am spus despre faptul că îmi doresc cooperare inter-instituţională. Trebuie să mărturisesc că nu aş vrea să fac publice discuţiile din spatele uşilor închise şi, în acelaşi timp, nici nu vreau să lovesc pe cineva pe la spate, pentru că atunci aş demonstra că nu sunt acelaşi om echilibrat, care îndeamnă la unitate (...) Mi-este greu să îl cataloghez pe preşedintele României, dar ... un om care nu acceptă consensul", a spus Viorica Dăncilă.Primul-ministru a menţionat că îşi doreşte o comunicare directă cu preşedintele României, nu prin intermediul declaraţiilor de presă."Pentru mine este greu de înţeles că acest război continuă şi că în permanenţă vorbim prin intermediul conferinţelor de presă, declaraţiilor publice, când am putea folosi telefonul, când am putea să avem o discuţie aplicată nu despre noi, cei care deţinem aceste funcţii, ci cred că despre subiectele importante pentru ţară şi avem destule subiecte importante, destule provocări la care trebuie să răspundem şi care ar trebui să aibă consens între Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Parlamentul României", a mai afirmat premierul.