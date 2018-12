A murit Valentin, tânărul român dat dispărut în Anglia! Este șocant unde l-au găsit polițiștii!

15:30

ANM a emis, duminică, o avertizare de poli în zonele joase și ninsoare la munte, atenționarea fiind valabilă de astăzi, de la ora 14.00, până pe 25 decembrie, ora 6.00. În intervalul menționat, vântul va continua să prezinte intensificări la munte, temporar cu rafale de 65…70 km/h, iar pe creste va depăși 80 km/h. Din […] The post O nouă alertă meteo! Unde va ninge de Crăciun appeared first on Cancan.ro.