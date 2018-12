El era cel mai mare crai al Epocii de Aur! Cum ”învârtea” femeile frumoase și celebre Valentin Ceaușescu

18:50

O ambulanță a luat foc în curtea unității din Costești, județul Argeș, imediat după ce cadrele medicale s-au întors la sediu, după o solicitare. Nu au fost persoane rănite, deși a explodat și tubul de oxigen din interior. Managerul ambulanței Argeș, Marian Hiro, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că în noaptea de vineri spre sambătă, o […]