Cătălin și Alexandra de la Insula Iubirii au reacționat, după ce s-a spus că sunt împreună. “Noul meu iubit“

14:40

Doi pescari au fost salvați de o navă de croazieră după ce au fost blocați timp de 20 de zile pe mare. Royal Empress of Caribbean of the Seas i-a găsit pe cei doi după o întâlnire întâmplătoare „miraculoasă" în drum spre Jamaica, scrie BBC News. Pescarii din Costa Rica au fost deviați din drumul