Țara de unde nu pot fi dați afară românii. S-ar prăbuși tot sistemul

Evenimentul " 22 Decembrie - Revolutia noastra" a inceput in Piata Victoriei, apoi s-a mers in mars pana la Piata Universitatii, unde s-a tinut un moment de reculegere, iar punctul final a fost Palatul Regal, unde s-au citit numele si varstele tuturor celor care au murit la Revolutia din 1989. Cei peste 2000 de participanti au scandat si impotriva PSD, a gratierii si coruptiei, iar relatia cu jandarmii, aflati in numar mare si insotind strans multimea, a fost una tensionata. La finalul manifestarii de comemorare, pe gardul Palatului Regal au fost prinse coli cu numele, varsta si cateva vorbe despre cei care au murit la Revolutie. Foile albe au acoperit tot gardul Palatului Regal, sub ele ard candele, iar imaginile in detaliu arata o medie de varsta de 20 si ceva de ani, dar si cat de multi copii au murit la Revolutie. O imagine puternica, greu de suportat, dar care ar fi bine sa ne ramana vie in minte si in suflet. Articolul integral pe ZIARE.COM