Când Crăciunul se apropie, piesa asta valorează miloane de dolari! Și tu ai fredonat-o măcar o dată, nu-i așa?

Devenită deja o tradiție, melodia cântată de Mariah Carey "All I Want For Christmas is You" a fost vândută, încă de la lansarea în 1994, în peste 15 milioane de exemplare. Potrivit The Economist, piesa a avut încasări de peste 60 de milioane de dolari din redevenţe, scrie Le Figaro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1