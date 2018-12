Unde își petrece Alexia Eram Crăciunul! Fiica Andreei Esca s-a pozat în costum de baie

08:50

Cel puțin 281 de persoane au murit, iar alte 1.000 au fost rănite după ce un val tsunami a lovit zona de coastă a Indoneziei, în zona strâmtorii Sunda, a informat luni agenția indoneziană pentru prevenirea dezastrelor, relatează site-ul agenției Dpa. Agenţia indoneziană pentru Gestionarea dezastrelor (BNPB) a adăugat că 57 de persoane sunt în […]