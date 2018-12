Scandal în echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu. Marian Rusu: "Nu are niciun drept să ridice tonul la mine"

16:20

Devenită deja o tradiție, melodia cântată de Mariah Carey "All I Want For Christmas is You" a fost vândută, încă de la lansarea în 1994, în peste 15 milioane de exemplare. Potrivit The Economist, piesa a avut încasări de peste 60 de milioane de dolari din redevenţe, scrie Le Figaro.