Prima zi a libertăţii noastre - II

20:10

A fost lansat trailerul filmului ”Oh, Ramona“, o adaptare ce are la bază cartea cu acelaşi nume scrisă de Andrei Ciobanu şi care s-a bucurat de un succes enorm, având peste un milion de cititori în mediul online. Filmul ”Oh, Ramona“ va fi în limba engleză, după cum a explicat comediantul: ”Şi fiindcă în viaţă, cel mai bine e să te compari cu cei mai buni decât tine şi nu cu cei mai slabi, am decis să-l facem în limba engleză pentru că «ce, noi suntem mai proşti ca americanii?» Doamnelor şi do...