Comunicat de presă - Infotrafic

19:30

Preşedintele Donald Trump a acuzat luni Banca Centrală a SUA (Federal Reserve - Fed) că ea este ''singura problemă a economiei'' americane, reacţie survenită la câteva zile după ce această instituţie a ridicat rata dobânzii de referinţă şi a revizuit în scădere previziunile de creştere economică pentru anii 2018 şi 2019, transmite AFP.''Singura problemă a economiei noastre este Fed. Ei nu au simţul pieţei, nu prea înţeleg războaiele comerciale'', a scris Trump pe Twitter, comparând Banca Centrală americană cu ''un jucător puternic de golf care nu poate băga mingea în gaură pentru că îi lipseşte precizia''. The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018Săptămâna trecută, Trump i-a cerut preşedintelui Fed, Jerome Powell, să nu crească rata directoare a dobânzii, estimând că aceasta ar fi o decizie greşită. Dar Powell nu a ţinut cont de solicitarea liderului de la Casa Albă.CNN şi Bloomberg au relatat în weekend că, după această decizie, Trump ar intenţiona să-l demită pe Powell, deşi chiar el l-a ales în funcţia pe care o ocupă în prezent. Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a dezminţit însă că preşedintele ar avea o asemenea intenţie.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)