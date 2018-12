Alimentaţia ştiinţifică în comunism. Cum au fost condamnaţi românii la foamete: din pui se scoteau pulpele şi pieptul

23:00

Kevin Spacey (59 de ani) a revenit în atenţia publicului pentru prima data din luna octombrie 2017, când a fost acuzat de hărţuire sexuală. Actorul căzut în dizgraţie apare într-o filmare în care, prin vocea personajului Frank Underwood din serialul „House of Cards“, face aluzii la scandalul sexual în care este implicat. În plus, reacţia neaşteptată vine în aceeaşi zi în care s-a anunţat oficial că a fost pus sub acuzare pentru agresiune sexuală.